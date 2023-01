Depuis que la Russie est entrée sur le territoire ukrainien, le reste du monde n’existe plus. La Rdc et le Rwanda sont au bord de la guerre, les Occidentaux l’ignorent. Des dizaines de femmes sont enlevées au Burkina, la «Communauté internationale» est aveugle. 72 personnes meurent dans un crash d’avion au Népal, c’est un entrefilet dans les grands journaux. 60 personnes meurent sur les routes sénégalaises ? Si ce n’est pas la faute de Poutine, cela n’intéresse pas «nos amis et partenaires». Plus le monde change, moins il bouge !