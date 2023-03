Le ministre de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi, Pape Malick Ndour, a annoncé, samedi dernier, que la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kaolack sera livrée dans deux mois. Il s’agira, selon lui, de la première Maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui sera inaugurée par le Président Sall.

En visite sur le chantier, Pape Malick Ndour a fait le point de ce projet présidentiel de mise en œuvre de Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté à travers tous les départements du Sénégal. «D’ici le mois de novembre prochain, toutes les quarante-six Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté du Sénégal seront inaugurées et mises à la disposition de la jeunesse», a fait savoir le ministre de la Jeunesse, en précisant que les Foyers des jeunes ont été initiés par le Président Léopold Sédar Senghor, tandis que le Président Abdou Diouf a créé les Centres d’éducation populaire et sportive (Cdeps) et Me Abdoulaye Wade, les Espaces jeunes. Mais en qui concerne les Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, «il s’agit d’un projet du président de la République, Macky Sall, qui en a fait un legs pour les générations d’aujourd’hui et de demain», a-t-il confié. «Les Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, comme celle de Kaolack qui coûte un milliard de francs Cfa et que le Président Macky Sall a mise gracieusement à la disposition de la jeunesse du Sénégal, n’ont rien à voir avec ces infrastructures précitées», a déclaré Pape Malick Ndour, en ajoutant que l’infrastructure comprend, entre autres, des cafétérias, une piscine, des agoras, des amphithéâtres et un pôle-emploi pour résoudre la problématique de l’emploi des jeunes.

«En fréquentant la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté, les jeunes pourront discuter et voir les opportunités que peuvent leur offrir les nombreuses initiatives de l’Etat, notamment en matière de formation, de création d’emplois. Mais, au-delà, ils pourront aussi avoir à leur disposition un ensemble infrastructurel leur permettant de pouvoir jouir pleinement de leurs droits à disposer d’un environnement sain», a-t-il dit.

Par Laïty NDIAYE -Correspondant