Entreprise depuis des années, la modernisation de l’Administration est entrée dans un processus décisif avec l’adoption de la Lettre de politique sectorielle par le ministère de la Fonction publique. Par Justin GOMIS –

Pour mettre le Sénégal sur les rampes du développement, les nouvelles autorités ont mis en place l’agenda de développement du pays à l’horizon 2050. Mais, pour jouer sa partition, le ministère de la Fonction publique a élaboré et validé la Lettre de politique sectorielle 2025-2029. Selon Oliver Boucal qui présidait l’ouverture de cet atelier, cette Lps traduit la contribution de son département à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement (Snd), déclinaison quinquennale de l’Agenda de transformation. «Cette démarche entre dans le cadre de la modernisation du service public en phase avec le nouveau référentiel 2050», a-t-il fait savoir. Ainsi, «il s’agira de se de se doter d’un nouveau carnet de bord arrimé aux enjeux de l’Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 pour un horizon de cinq ans (2025-2029)», poursuit le ministre de la Fonction publique.

A l’en croire, «cette réforme ne vise pas simplement à améliorer l’existant. Elle vise à créer une Fonction publique moderne, professionnelle, agile, réactive, efficace et performante, capable de porter les grands chantiers pour un Sénégal juste, prospère et souverain», a-t-il remarqué.

D’après lui, l’idée «est de transformer le Service public en le rendant plus moderne, agile et tourné vers l’avenir». Il pense qu’un instrument de planification est le reflet de la ferme détermination de l’Etat à produire la meilleure version d’une Administration crédible au service du citoyen. «Il décuple enfin notre capacité à formuler une offre de services socialement et économiquement pertinente face aux mutations endogènes et exogènes», a dit Olivier Boucal. D’après lui, «ce document de référence permet ainsi de mieux planifier, coordonner et évaluer nos politiques publiques». Evaluée à cinquante milliards sept cent vingt-trois millions (50 723 000 000 F), informe-t-il, «la Lps définit le cap, la vision, les priorités et une stratégie cohérente alignées sur le nouveau référentiel».

justin@lequtidien.sn