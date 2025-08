Le ministère de l’Education et l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) ont signé un partenariat pour la promotion des sciences et techniques. Par Justin GOMIS –

Pour mieux promouvoir le développement de la science dans le pays, le ministère de l’Education nationale et l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) ont signé une convention de partenariat à l’occasion de la cérémonie de la première édition de la Journée de l’Excellence. «En scellant ce partenariat, nous affirmons une volonté partagée, celle de donner à la science, à la technologie et à l’innovation, toute la place qu’elles méritent dans l’éducation de nos enfants dès le plus jeune âge», a déclaré Moustapha M. Guirassy. Pour le ministre de l’Education nationale, qui a présidé la cérémonie de clôture de cette première édition de la Journée de l’Excellence, «la signature de ce partenariat est le signe d’une vision partagée, d’une ambition claire à faire de la science et de l’innovation les piliers du renouveau éducatif et du développement national». Suffisant pour montrer l’importance de cette convention. «Ce partenariat revêt une portée stratégique qui s’inscrit pleinement dans les orientations de la réforme curriculaire en cours, et qui vise à refonder notre système sur des valeurs et sur l’innovation», a-t-il dit. Mais pour donner corps à cette convention, le gouvernement a mis en place des dispositifs qui consistent à développer un support pédagogique, à faire des formations continues au profit des enseignants, à accompagner des clubs scientifiques et à mettre en place un réseau d’ambassadeurs scientifiques issus de l’académie, à organiser des concours scientifiques et à encourager les jeunes filles à se tourner vers les filières scientifiques.

Par ailleurs, le ministre de l’Education n’a pas manqué de se réjouir de la volonté exprimée par l’Anst d’apporter son soutien au développement de la science dans le système éducatif. «En acceptant de marcher à nos côtés, vous offrez au système éducatif un appui précieux», s’est-il réjoui, tout en magnifiant cette entité composée d’éminents scientifiques et chercheurs sur qui on peut nourrir de l’espoir.

Pour sa part, l’Ansts souhaite être soutenue et accompagnée par le ministère de l’Education pour mieux favoriser la recherche. «Le soutien et l’engagement du ministère vont permettre à notre académie de renforcer ses actions en faveur de la recherche et de l’innovation scientifique, et surtout la promotion des vocations dans le domaine des Stem (Science, technologie, ingénierie et mathématiques)», a dit Moctar Touré, le président de l’Ansts, qui voit déjà une aventure prometteuse avec le ministère. En tout cas, leur volonté de booster les sciences dans le pays s’est matérialisée hier par des remises de prix afin de créer une dynamique nationale autour de l’excellence scientifique, en motivant la relève et en positionnant la science comme levier central de développement du pays.

Ainsi, des distinctions ont été décernées à des lauréats qui se sont illustrés dans le domaine des sciences et de la technologie, en présence notamment du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ainsi, le prix Souleymane Niang des mathématiques a été attribué au Pr Mamadou Abdoul Diop, enseignant-chercheur en mathématiques à l’Ugb de Saint-Louis. Celui des meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire national, est allé aux Dr Cheikh Ahmadou Mbodji de l’école doctorale des sciences et techniques de l’Ugb de Saint-Louis, et au Dr Omar Ibn Khatab Cissé de l’école doctorale Physique Chimie, Sciences de la terre de l’Univers et de l’Ingénierie Ucad Dakar, et enfin le prix des meilleurs bacheliers des séries scientifiques et techniques est décerné à 11 nouveaux bacheliers. Mais au regard de toute cette belle initiative, Moustapha M. Guirassy pense qu’il sera plus intéressant que l’académie décloisonne et s’ouvre aux scientifiques issus des écoles coraniques, c’est-à-dire les daaras.

justin@lequotidien.sn