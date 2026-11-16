En marge de la Cop 31 à Antalya, le ministère de l’Environnement et de la transition écologique a signé un mémorandum d’entente avec la Fondation Zéro Déchet. Inspiré du modèle turc Sıfır Atık, ce partenariat stratégique vise à faire basculer le Sénégal vers l’économie circulaire, avec en ligne de mire la fermeture définitive de Mbeubeuss et un taux de recyclage plastique de 40% en 2035.

La gestion des déchets au Sénégal s’apprête à opérer une mue structurelle. En marge de la 31e Conférence des parties (Cop 31), organisée du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, le Ministère de l’environnement et de la transition écologique (Mete) a officialisé un partenariat stratégique avec la Fondation Zéro Déchet, avec l’appui de l’Agence turque de coopération et de coordination (Tika). L’objectif est d’accélérer le programme «Sénégal Zéro Déchet» en capitalisant sur l’expérience turque Sıfır Atık, lancée en 2017, qui a permis de faire bondir le taux de recyclage municipal de 13 à 37,53%.

L’enjeu est de taille. Le Sénégal produit environ 2, 46 millions de tonnes de déchets solides par an -dont 58% concentrés dans la seule région de Dakar- ainsi que plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques dont seulement 10% sont actuellement recyclés. Malgré les acquis de la loi de 2020 sur le plastique, de la Sonaged et du Promoged, la filière peine encore à dépasser la simple logique de collecte et d’élimination.

Trois phases d’exécution et la fin programmée de Mbeubeuss

Pour bâtir une véritable économie circulaire, la stratégie nationale repose sur cinq axes majeurs : le renforcement du cadre juridique, l’exemplarité des administrations publiques, le développement des infrastructures de traitement, la mobilisation citoyenne et des mécanismes de financement durables.

Concrètement, le dispositif prévoit le tri obligatoire dans les bâtiments publics, la création d’un système de certification, le développement du compostage, l’installation de micro-unités régionales de recyclage et l’intégration des récupérateurs informels dans des coopératives. L’adhésion populaire sera stimulée à travers les écoles, les daaras, les guides religieux, la valorisation de la tradition du «Set Setal» et l’institution d’une Journée nationale zéro déchet chaque 30 mars.

La feuille de route s’étendra sur trois phases clés : 2027, adoption des décrets, équipement des administrations et déploiement des projets-pilotes. 2028-2030 pour l’extension aux grands producteurs de déchets et aux filières régionales, avec un objectif de 25% de recyclage des plastiques. 2031-2035 pour tri obligatoire étendu aux ménages, développement de la valorisation énergétique, atteinte d’un taux de recyclage plastique de 40% et fermeture définitive de la décharge de Mbeubeuss, appelée à être reconvertie en centre de tri et parc urbain.

Au-delà de l’assainissement du cadre de vie, le ministre Dr Aliou Gori Diouf entend faire de cette initiative un puissant levier de création d’emplois verts.