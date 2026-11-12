Huit jeunes entrepreneurs du Sénégal, du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria ont été récompensés pour leurs solutions innovantes dans les systèmes alimentaires. Entre réduction des pertes post-récolte, transformation et conservation des fruits et légumes, les lauréats bénéficient du soutien de partenaires au développement pour transformer leurs initiatives en entreprises créatrices d’emplois.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – La jeunesse africaine entend apporter sa réponse aux défis de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire. Huit jeunes entrepreneurs issus du Sénégal, du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria ont été récompensés pour leurs innovations dans les chaînes de valeur des fruits et légumes. A travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir des solutions concrètes contre les pertes post-récolte et améliorer l’accès des populations à une alimentation saine. Directrice pays de Gain (Global Alliance for Improved Nutrition) au Bénin, Françoise Sayi a rappelé l’importance de miser sur le potentiel de la jeunesse. Selon elle, les pertes post-récolte représentent près de 70% de la production. Un problème auquel les huit lauréats proposent des réponses à travers des initiatives portant sur la conservation, la transformation et la distribution des produits agricoles. Plus de 1100 jeunes ont été mobilisés autour de cette compétition. Les projets retenus devaient dépasser le stade de l’idée d’avoir été expérimentés et de présenter des perspectives de mise à l’échelle. Ils devaient également contribuer à résoudre des problèmes de malnutrition dans les communautés. Le concours a privilégié les candidats de moins de 35 ans pour les hommes et de moins de 40 ans pour les femmes.

Le défi du financement et de l’emploi

Pour l’ambassadeur de Suisse au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali et en Mauritanie, Pietro Mona, l’enjeu dépasse la remise des récompenses. La Suisse entend poursuivre son engagement auprès des jeunes entrepreneurs, notamment en facilitant leur accès aux financements publics et privés. Il a évoqué la nécessité de soutenir leurs premiers pas à travers un financement d’amorçage (seed funding), mais aussi de leur permettre d’attirer des investissements pour développer leurs entreprises et accéder aux marchés régionaux.

De son côté, le Secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition (Cndn), Dr Mbaye Sène, a insisté sur la dimension multisectorielle de la lutte contre la malnutrition. Pour lui, la nutrition ne relève pas d’un seul secteur. Elle nécessite une coordination entre les différents acteurs, de la production à la consommation, afin de construire une chaîne de valeur cohérente. Il a également rappelé qu’une production alimentaire importante ne garantit pas nécessairement une bonne nutrition. La qualité de l’alimentation et la sécurité sanitaire des aliments restent essentielles. Saluant les innovations primées dans les domaines de la réduction des pertes post-récolte, de la transformation et de la sécurité sanitaire des aliments, il a appelé à renforcer l’accompagnement technique des bénéficiaires.

L’ambition est désormais de voir ces jeunes initiatives franchir un nouveau cap. A l’horizon de deux à cinq ans, les partenaires espèrent leur transformation en Pme capables de contribuer à l’emploi et au développement des systèmes alimentaires africains.

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