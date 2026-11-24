En clôture de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a réuni, hier à Dakar, acteurs publics et partenaires privés. Objectif : harmoniser les dispositifs d’accompagnement et de financement pour offrir aux jeunes des alternatives crédibles sur le territoire national.

Par Justin GOMIS – La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat a refermé ses portes hier à Dakar. A cette occasion, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a organisé un atelier de réflexion autour du thème : «Les politiques publiques de l’entrepreneuriat : bilan, vision et alliances – Bâtir ensemble l’entrepreneuriat de demain.»

Au terme d’une semaine marquée par de nombreuses sessions d’animation de l’écosystème, l’enjeu consiste désormais à fédérer les initiatives. «L’objectif était de trouver un cadre harmonisé d’intervention pour mutualiser nos outils et nos dispositifs, afin d’agir efficacement sur nos cibles communes et d’avoir un impact réel et partagé», a expliqué le Directeur général de la Der/Fj.

Saluant le partenariat noué avec Wave, il a exprimé le souhait de voir d’autres acteurs du secteur privé rejoindre cette dynamique. Cette alliance vise à consolider un écosystème capable d’accompagner les jeunes porteurs de projets innovants -notamment dans le numérique et la technologie- pour transformer leurs idées en entreprises viables au service de l’économie réelle.

Les jeunes polytechniciens à l’honneur

Pour illustrer concrètement cette démarche, la Der/Fj a organisé une session de pitching dédiée aux étudiants de l’Ecole supérieure polytechnique (Esp). Sur les douze porteurs de projets en lice, trois ont été distingués pour le caractère innovant de leurs solutions. En parallèle, un panel réunissant les principales structures publiques en charge de l’emploi et de l’entrepreneuriat au Sénégal a permis de croiser les visions stratégiques.

Interpellé sur le fléau de l’émigration irrégulière, le Directeur général de la Der/Fj a plaidé pour un accompagnement de proximité permettant aux jeunes de se projeter au Sénégal. Il préconise la mise en place de dispositifs adaptés en matière de formation, d’encadrement et de financement afin de leur permettre de saisir les opportunités locales avec le soutien de l’Etat.

Dans la même dynamique, le directeur de l’Emploi a rappelé que le Sénégal a récemment validé sa nouvelle Politique nationale de l’emploi (2026-2030), qui accorde une place centrale à l’entrepreneuriat, tout en soulignant l’impérieuse nécessité d’une synergie d’action entre tous les intervenants.

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