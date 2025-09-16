Dr Babo Amadou Bâ, Directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), invite les institutions et fonds de formation professionnelle africains à s’approprier l’Approche par compétence (Apc), qui permet de résoudre l’épineuse question de l’inadéquation entre la formation et l’emploi.Par Dialigué FAYE –

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) s’est résolument engagé dans la démarche «Approche par compétence» (Apc). Son Directeur général appelle ainsi les autres institutions et fonds de formation professionnelle africains à faire de même.

En effet, explique Dr Babo Amadou Bâ, «depuis près de deux décennies maintenant, l’approche par compétences a été adoptée par la plupart de nos pays comme la principale méthodologie d’ingénierie pédagogique car, si elle est bien menée, l’Apc conduit à une meilleure adéquation formation/emploi, en vue de l’insertion des formés.

Il demeure ainsi primordial pour les fonds et institutions ayant comme mission principale de financer la formation professionnelle des jeunes, de s’approprier la méthodologie Apc afin d’appuyer davantage l’écriture/révision de curricula en Apc et de prioriser dans le fi­nancement des formations con­çues selon cette méthodologie».

Le patron du 3Fpt co-présidait hier, avec son homologue de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp), le lancement de la formation en Apc organisée par le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (Rafpro). Il s’agit de la deuxième du genre, après celle de l’année 2023. «Cette récurrence et la forte demande qui caractérisent cette thématique de l’Apc témoignent, à suffisance, de l’importance et de l’intérêt qui lui est porté par les fonds et institutions membres du Rafpro», indique Dr Bâ.

Le Rafpro regroupe douze pays et treize institutions et fonds de formation professionnelle. Et chaque année, un plan de formation est mis en place pour le développement des compétences du personnel de ses membres.

Se félicitant de cette mutualisation, le Directeur général de l’Onfp considère que «les Etats africains pensent ensemble la question de la formation qui est un élément de réponse pour les questions liées à l’emploi». «Dans les différents pays, la question de l’emploi se pose dans des termes qui se rejoignent. Il est important que sur les questions de formations qu’on puisse mutualiser nos forces», assure Mouhamadou Lamine Bara Lô.

Cette session de formation permettra ainsi aux personnels de ces institutions et fonds de formation professionnelle de revisiter les principes de l’Approche par compétence (Apc) et tout le processus d’élaboration d’un programme en Apc, ainsi que les outils de suivi-évaluation en Apc. Selon le consultant Souleymane Touré, «c’est un processus universel. Que ça soit au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, c’est le même processus».

Au sortir de ce séminaire de dix jours, assure M. Touré, «les agents des institutions et fonds seront capables de faire une analyse pertinente des offres de formation qui leur seront soumises pour financement».

