Dans le cadre de la réunification patronale Cnp/Cnes, il a été entamé le «processus d’installation des délégations territoriales». Dans le communiqué pu­blié à cet effet par les organisations patronales, il est noté que «la présidence de la délégation territoriale du Pôle-Nord a été confiée à Monsieur Louis La­mote, Délégué général de Val­lagri, regroupant les entreprises agro-industrielles de la vallée».

Le même document souligne que «les délégations territoriales patronales Cnp/Cnes sont des regroupements d’associations et d’entreprises aux niveaux départemental et régional, ayant pour but la représentation décentralisée, le renforcement du dialogue territorial, l’amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements et la création d’emplois dans chaque territoire, ainsi que l’amélioration de la gouvernance de proximité avec le siège basé à Dakar». C’est dans ce sens qu’il a été «procédé à l’installation du bureau de la délégation territoriale Cnp/Cnes du Pôle-Nord (Saint-Louis, Richard-Toll, Matam, Podor) le lundi 28 juillet 2025 à la Chambre de commerce de Saint-Louis».

Il est en outre indiqué que le «bureau de la délégation territoriale a été constitué, au regard de la configuration de l’économie formelle du territoire Pôle-Nord, autour de représentants des secteurs de l’agro-industrie, du tourisme, de l’énergie, du riz, de la santé, du numérique, de l’enseignement privé et de la pêche».

Par ailleurs, le document informe que «l’installation des autres délégations territoriales va se poursuivre durant cette période d’hivernage».

dkane@lequotidien.sn