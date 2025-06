Changement de visage à la tête de l’Institut Pasteur de Dakar. Dr Ibrahima Socé Fall est le nouvel administrateur de l’Ipd, en remplacement de Dr Amadou Sall. «Cette distinction témoigne de son expertise et de son engagement dans le domaine de la santé, tant au Sénégal qu’à l’international. Le ministère remercie également le Dr Amadou Sall, administrateur sortant, pour son leadership visionnaire et ses réalisations remarquables à la tête de l’Ipd», salue Ibrahima Sy.

Ibrahima Socé Fall rebondit ainsi à l’Ipd après son échec à devenir le directeur de la région Afrique de l’Oms, il y a quelques mois. Médecin-Colonel et expert en santé publique de renommée internationale, Dr Fall, ancien haut cadre de l’Oms et sous-secrétaire général des Nations unies, est reconnu pour son expertise dans la gestion des épidémies et des politiques de santé mondiale. Sa nomination vise à donner un nouvel élan à l’Ipd, renforçant ainsi la souveraineté pharmaceutique du Sénégal et son rôle de hub régional dans la lutte contre les maladies infectieuses.

Il trouve un héritage à fructifier dans la recherche sur les arbovirus et la production du vaccin contre la fièvre jaune, ambitionne d’accroître ses capacités, notamment via le Vaccinopôle de Diamniadio, prévu pour être opérationnel en 2026.