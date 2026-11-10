Un atelier international réunissant des experts de plusieurs pays a permis de poser les bases d’un projet pilote visant à doter le Sénégal d’un dispositif national de détection précoce des maladies des cultures grâce à l’intelligence artificielle. Dakar a été, du 3 au 5 novembre, le point de convergence d’experts internationaux venus de plusieurs pays, notamment du Kazakhstan, du Maroc, du Pakistan, de la Gambie, du Gabon et du Sénégal, autour des nouvelles technologies appliquées à la santé des plantes.

Par Amadou MBODJI – Organisée autour du thème « Technologies émergentes pour la détection précoce et intégrée des maladies des plantes », cette rencontre internationale a constitué un cadre d’échanges scientifiques, de partage d’expériences et de réflexion sur les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et le machine learning (apprentissage automatique) pour améliorer la surveillance phytosanitaire. Au terme des travaux, l’une des principales recommandations porte sur l’élaboration d’une feuille de route et d’un projet pilote destiné à mettre en place un dispositif national sénégalais de détection des maladies des cultures. Dans une première phase, cinq cultures ont été retenues comme prioritaires, avec la possibilité d’élargir progressivement le dispositif à d’autres spéculations. « L’un des principaux résultats de cet atelier a été l’élaboration d’une feuille de route et d’un projet pilote visant à mettre en place un dispositif national sénégalais de détection des maladies des cultures. Dans un premier temps, cinq cultures ont été identifiées pour ce projet pilote. Lorsque le projet sera davantage élaboré et que son cadre conceptuel sera finalisé, nous verrons comment intégrer d’autres cultures », a expliqué M. Renaud B. Makaka, manager du programme international de l’Oic-Comstech.

Pour cet expert, la détection précoce des maladies des plantes représente un enjeu majeur pour les systèmes agricoles. Elle permettrait non seulement de limiter les pertes de récoltes, mais également d’optimiser la production et de préserver les capacités productives des exploitations. Cette démarche revêt aussi une dimension sanitaire et nutritionnelle, dans la mesure où elle contribue à garantir aux consommateurs des produits sains tout en préservant leur valeur nutritive et commerciale. Les échanges ont également mis en évidence les conséquences socioéconomiques des maladies des cultures, notamment sur les revenus des producteurs. M. Renaud B. Makaka a particulièrement attiré l’attention sur la situation des femmes qui tirent leurs revenus de la production et de la commercialisation du manioc, une culture exposée à plusieurs maladies, dont la mosaïque du manioc.

Dans cette perspective, l’expert a présenté les possibilités offertes par la machine learning et la vision par ordinateur pour identifier précocement les symptômes de ces maladies. Des exemples concrets d’utilisation des algorithmes d’intelligence artificielle dans le secteur agricole ont ainsi été partagés avec les participants, afin de montrer comment ces outils peuvent contribuer à améliorer les pratiques de surveillance et de prévention. Au-delà des aspects techniques, l’atelier a également été l’occasion de rappeler que l’intelligence artificielle doit rester un outil au service de l’être humain et non une technologie appelée à le remplacer.

Une approche qui place l’expertise humaine, les connaissances des producteurs et les réalités du terrain au cœur de l’innovation agricole. La dimension internationale de cette rencontre a constitué un autre temps fort des travaux. La présence d’experts venus d’Afrique et d’autres régions du monde a favorisé la confrontation des expériences, le partage des connaissances et l’établissement de nouveaux contacts professionnels et scientifiques. Ces échanges ouvrent des perspectives de collaboration à plus grande échelle, notamment dans le domaine de la recherche, du transfert de technologies et du développement de solutions adaptées aux réalités agricoles des différents pays.

À travers cette rencontre, Dakar s’est ainsi affirmée comme un espace de dialogue et de coopération scientifique autour des technologies émergentes au service de l’agriculture. Les réflexions engagées pourraient contribuer à renforcer les capacités du Sénégal en matière de surveillance phytosanitaire, tout en favorisant une dynamique de coopération internationale face aux défis communs de la sécurité alimentaire.

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