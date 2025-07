Martin Bäumer, nouveau président de la Fondation Caritas Osnabrück, a effectué une visite officielle au Sénégal du 16 au 21 juin 2025. Ce déplacement s’inscrit dans la continuité des actions menées par son prédécesseur, feu Helmut Buschmeyer.Par Dialigué FAYE –

De Kaolack à Dakar, en passant par Diourbel, Bambey et Thiès, le nouveau président de la Fondation Caritas Osnabrück, Martin Bäumer, a été accueilli avec les honneurs. Les partenaires locaux, les bénéficiaires des projets, les filleuls bénéficiaires de bourses, leurs parents, ainsi que les responsables d’établissements scolaires, ont tous exprimé leur reconnaissance pour le «partenariat fructueux». Dans chacune de ces localités, des infrastructures socio-éducatives de base ont été réalisées grâce au soutien financier de cette organisation caritative catholique allemande, en collaboration avec l’Association Jokoo Sénégal-Deutschland.

Pour jouer sa partition dans la résorption des abris provisoires en milieu scolaire par exemple, l’ancien président de la fondation, feu Helmut Buschmeyer, a doté les Collèges d’enseignement moyen (Cem) de Daga Diakhaté et Ndiebel, l’Ecole inclusive Serigne Aliou Cissé de Kabatoki, de Kabacoto et l’école Dadack 1 de Ndangalma de nouvelles salles de classe. Dans le département de Bambey, un forage moderne, un centre de santé, les cases de santé Dr Vallo à Tallegne et Anni Kock à Walo Massamba Niang ont été réalisés. Suffisant pour que les bénéficiaires de ces ouvrages expriment leur gratitude à feu Helmut Buschmeyer, «un homme dont la générosité et l’engagement ont profondément marqué le Sénégal».

Durant ces quinze dernières années, la Fondation Caritas Osnabrück, en partenariat avec l’Association Jokoo Sénégal-Deutschland, a investi plus de 600 millions de francs Cfa à travers ces localités susmentionnées. «Helmut était bien plus qu’un bienfaiteur, c’était un «ange gardien» pour les personnes handicapées, notamment les enfants. Son dévouement a permis d’illuminer des vies en facilitant l’accès à l’éducation et en combattant l’exclusion par des actions concrètes», témoigne Guédel Mbodji, Coordonnateur national de la fondation et président de l’Association Jokoo Sénégal-Deutschland, devant le nouveau président Bäumer.

Saluant les réalisations de son prédécesseur, M. Bäumer a décidé de s’inscrire dans la continuité, en essayant d’augmenter les acquis, de poursuivre l’œuvre de l’ancien président qui, à ses yeux, reste une bonne œuvre humanitaire.

Il dit avoir recueilli de nouvelles demandes de salles de classe, d’équipements comme des table-bancs, d’ambulances, de médicaments, entre autres. «La demande est assez forte. Mais, au retour, le Conseil consultatif de la fondation les examinera pour voir non seulement comment les satisfaire, mais également améliorer cette coopération. Nous avons déjà pris l’engagement de construire cinq nouvelles salles de classe cette année, et le financement des quatre salles est déjà acquis», a déclaré Martin Bäumer.

La fondation accompagne aussi les femmes handicapées entrepreneures.

Lesquelles veulent être soutenues dans l’approvisionnement en matières premières et la facilitation de la commercialisation de leurs produits en Allemagne. Prenant acte de toutes les requêtes, le nouveau président de l’organisation caritative allemande s’est engagé à approfondir ce partenariat afin de pérenniser ce précieux legs de Buschmeyer. «L’objectif de la fondation, c’est de venir en aide aux couches vulnérables au Sénégal, réduire les inégalités», assure M. Bäumer.

Qui a été également reçu en audience par le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Dr Alioune Ndione, M. Pape Ismaïla Diouck et Dr Nina Neubecker, agents du département de l’Economie, de la coopération et du développement de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal. «Les échanges ont été constructifs et ont ouvert la voie à des pistes de collaboration», a-t-il indiqué.

Le Coordonnateur national Guédel Mbodj fonde beaucoup d’espoir sur cette nouvelle présidence de M. Bäumer, qui a réaffirmé son engagement durable et résolu en faveur des populations vulnérables du Sénégal, témoignant ainsi sa volonté constante d’accompagner un développement inclusif et solidaire.

dialigue@lequotidien.sn