Après samedi, la Marine royale marocaine a sauvé hier une embarcation sénégalaise partie de Saint-Louis pour rallier l’Espagne. Pour l’instant, il y a au moins 400 Sénégalais en attente de leur rapatriement de Dakhla, transformée désormais en centre de rétention.

Après avoir secouru samedi une embarcation sénégalaise, la Marine royale marocaine a volé hier au secours d’une pirogue transportant 75 migrants sénégalais qui tentaient de se rendre en Espagne, a appris l’Aps d’une source diplomatique. Une dizaine de blessés pris en charge et évacués à l’hôpital de Dakhla font partie des personnes secourues, selon la même source.

Les autres passagers de l’embarcation partie de Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal, ont été admis au centre d’accueil des migrants d’Argoub, à une centaine de kilomètres de Dakhla. Le consulat du Sénégal, situé dans cette ville du Ssud marocain, avec l’aide des autorités marocaines, est en train de s’affairer pour l’évacuation des migrants sénégalais internés dans les centres d’hébergement et d’accueil de la région. A ce jour, 400 citoyens sénégalais, qui tentaient de se rendre en Espagne par la mer, attendent d’être rapatriés, a-t-on appris de la même source.

En tout cas, les statistiques font peur et montrent que rien ne semble altérer la détermination des voyageurs. En dépit des tragédies qui escortent leur traversée avec des dizaines de morts recensés ces derniers temps, les embarcations continuent de partir vers l’eldorado européen.

Après quelques années de basse intensité, la route migratoire des Canaries a été prise d’assaut par des candidats à l’émigration clandestine qui viennent essentiellement du Séné­gal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Avec comme zones de départ Saint-Louis, Rufisque, Mbour, Kayar, Ka­fountine et Fass Boye. Entre avril et juillet 2023, 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, soit 1535 personnes, avec 1237 passagers d’origine sénégalaise. Sans oublier les cas de décès. Véritable tragédie humaine. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Inté­rieur, 12 mille 704 migrants sont arrivés de façon irrégulière en Espagne au premier semestre 2023 dont une majorité (7213) aux Canaries. Un chiffre néanmoins en baisse de 11, 35% par rapport à la période correspondante de 2022.