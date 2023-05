Elle avait troqué son habit de femme politique pour celui d’actrice de développement à travers son association Fe-midec (Femmes, enfants, migration et développement communautaire). L’ancienne ministre des Sénégalais de l’extérieur étrenne depuis ce week-end, des attributs au sein du Conseil des notables lébous (Cnl) du Cap Vert. Elle a été intronisée présidente d’honneur et ambassadrice des femmes du Cnl, lors d’une grande cérémonie présidée par des autorités coutumières du Cap Vert dont le Jaraaf Youssou Ndoye. «C’est une femme qui dispose d’une grande expérience et qui a fait ses preuves partout où elle est passée. C’est pourquoi j’ai proposé sa candidature comme présidente d’honneur et ambassadrice des femmes de la collectivité. Je remercie les membres du Cnl qui ont validé ce choix», a dit Aïta Diagne, présidente des femmes du Cnl, lors de son allocution. Elle a fait savoir que l’arrivée de l’ancienne maire de Rufisque-Est va positivement impacter les orientations stratégiques du Cnl pour un mieux-être des femmes. La nouvelle intronisée s’est fortement réjouie du choix des femmes du Cnl et s’est engagée à déployer les moyens nécessaires pour sa mission. S’exprimant à la fin de la cérémonie, Mme Ndoye de revenir sur les défis dans un monde en pleine fluctuation. «Aujourd’hui, avec la mondialisation, dans une Afrique à démographie galopante sous le joug des grandes firmes et industries, la digitalisation et tout ce qui va avec comme avantages, mais aussi comme dérives, il devient important, voire crucial, que nous puissions parler d’une seule voix», a-t-elle relevé. Il s’agira ainsi, selon elle, d’harmoniser les positions et discuter d’égal à égal avec l’autorité, les institutions étatiques, mais aussi les organismes internationaux et les programmes. «Tout cela afin que nous puissions faire prendre en charge les questions qui concernent notre devenir, celui de notre communauté via la diplomatie culturelle», a-t-elle fait comprendre. Tout comme les divers orateurs ayant défilé au parloir, Mme Ndoye a exhorté au dialogue pour que le Sénégal reste un pays de paix et de concorde.

Par Alioune Badara Ndiaye – abndiaye@lequotidien.sn