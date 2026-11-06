Alors que l’examen du Projet de loi de finances initiale (Plfi) 2027 s’est ouvert dans un climat de vive tension institutionnelle après l’absence remarquée du gouvernement en Commission des finances ce jeudi 5 novembre 2026, les regards se tournent désormais vers l’échéance de ce samedi. Entre bras de fer politique, accusations d’obstruction et exigences de sincérité budgétaire, le Pouvoir exécutif et la majorité parlementaire cherchent la voie d’un compromis indispensable pour éviter un blocage prolongé des finances publiques.

La journée du jeudi 5 novembre 2026 devait pourtant marquer le coup d’envoi officiel du marathon budgétaire à l’Hémicycle. Au programme, figurait l’examen des questions cruciales liées aux recettes, à la dette publique, ainsi qu’à l’arbitrage des budgets des grandes institutions de la République (Présidence, Assemblée nationale, Cour suprême, Conseil constitutionnel, Cour des comptes et Primature). Mais à 9h 00, surprise générale dans la salle des commissions : les bancs du gouvernement sont restés désespérément vides.

La riposte ministérielle ne s’est pas fait attendre et s’est matérialisée par un communiqué de presse incisif. Le ministère de l’Economie, des finances et du plan y dénonce fermement la démarche du président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, Alphonse Mané Sambou. Ce dernier avait en effet adressé, le 3 novembre, une correspondance demandant le retrait formel du Projet de loi de finances initiale (Plfi) 2027, au motif que le rejet préalable de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 par le Parlement remettait en cause les hypothèses de référence et les agrégats macroéconomiques du budget à venir. Pour l’Exécutif, cette exigence s’apparente à une manœuvre d’entrave, alors même que le calendrier constitutionnel impose des contraintes de temps extrêmement stricts.

A la suite de ce boycott initial et afin d’éviter l’impasse, la Commission des finances a réajusté son calendrier intérieur et reprogrammé la séance d’examen au samedi 7 novembre 2026 à 9h 00. Les marges de compromis d’ici cette nouvelle échéance décisive reposent désormais sur plusieurs facteurs clés comme un ajustement technique sans retrait du texte : pour sortir du blocage juridique tout en préservant son texte, le gouvernement pourrait introduire des rectificatifs ciblés ou des notes d’accompagnement d’urgence. Cela permettrait d’ajuster les prévisions de 2027 au nouveau contexte sans pour autant retirer l’ensemble du projet de loi initial. La reprise du dialogue républicain : la présence effective du ministre de l’Economie ce samedi apparaît comme une condition sine qua non. Elle est indispensable pour apaiser les tensions, éviter une crise institutionnelle prolongée et empêcher le dépassement des délais constitutionnels impartis pour le vote du budget. Et la négociation sur les amendements ? La majorité parlementaire pourrait consentir à lancer l’examen du texte à condition d’obtenir des garanties fermes de la part de l’Exécutif quant à l’amendement des lignes budgétaires et des postes de dépenses les plus contestés.

Alors que le Sénégal fait face à d’importants défis socio-économiques, tous les regards restent tournés vers la Place Soweto pour mesurer si l’esprit de responsabilité prévaudra lors de la reprise effective des travaux ce samedi.