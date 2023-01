Les travailleurs des collectivités territoriales et les agents de la santé poursuivent la grève. La coalition Itcts-And Gueusseum a activé son 9ème plan d’action.

L’ Itcts a ainsi décrété une grève de 72 heures. Le mot d’ordre va dérouler du mardi 24 et jeudi 26 février 2023. And Gueusseum va, par la suite, prendre le relais dès la semaine prochaine. L’alliance informe d’une grève de 72 heures les mercredi 1er, jeudi 02 et vendredi 03 février 2023. Elle annonce aussi, durant cette grève, le respect des urgences et du service minimum.

Cependant, And Gueusseum compte boycotter le programme élargi de vaccination (Pev) et l’ensemble des programmes de santé. La rétention des données sanitaires et sociales sera aussi une règle durant ces jours de grève.

La coalition Itcts-And Gueusseum dénonce par ailleurs, « la banalisation des grèves par un mutisme déconcertant et une logique de pourrissement du pouvoir ». Elle condamne, de même, la lenteur du recensement du personnel dont le délai de rigueur était fixé au 20 janvier 2023.