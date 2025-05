Des fruits et légumes agroécologiques produits localement et approvisionnant les cantines scolaires de la localité : Bambylor a été cité comme exemple abouti de la vision de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (Dytaes). Les responsables de l’entité qui déroule présentement la 3ème édition de sa Caravane nationale de promotion de l’agroécologie ont mis en exergue cet exemple mardi. «La particularité de cette édition est qu’elle se tient au moment où le Sénégal est en train d’élaborer sa Stratégie nationale pour l’agroécologie et l’agriculture biologique ; c’est très symbolique (…) Aujourd’hui, on se retrouve dans le département de Rufisque où nous avons une Dytael (antenne locale de Dytaes) qui est engagée dans la production agroécologique, avec un jardin géré par les femmes pour alimenter une cantine scolaire à travers la cuisine centrale de Bambylor», a relevé Amadou Kanouté, Directeur exécutif de Cicodev Afrique. «Cela dénote tout (…) Autant il est important de produire, autant il est important de trouver des débouchés pour les produits de l’agriculture sénégalaise et particulièrement des produits de l’agriculture saine et durable qui est l’agroécologie ; c’est le cas à Bambylor», a expliqué le membre de la Dytaes, s’exprimant à la suite d’un atelier sur le thème au siège de l’Association des femmes de l’Afrique de l’Ouest (Afao) à Gorom. «Ce que nous produisons trouve un réceptacle avec la cantine scolaire. C’est une fierté pour les personnes vivant avec un handicap. Cela contribue également à la dynamique de l’autonomisation des femmes», s’est réjouie Dieynaba Wellé, présidente d’un Gie de femmes entrepreneures handicapées s’activant dans le jar­din. «Avant, nos produits ne trouvaient pas de preneurs. Aujourd’hui, nous ne sommes plus confrontées à cette contrainte relative à la commercialisation de nos productions», a-t-elle encore assuré, exhortant à davantage d’accompagnement. «La caravane, cette année, c’est aussi faire en sorte que les produits issus des jardins agroécologiques puissent trouver des marchés et particulièrement les cantines scolaires. C’est ce qui se passe avec la cuisine centrale de Bambylor où les produits vont alimenter les cantines pour nourrir quelque 700 enfants de quatre villages de Bambylor et environs», a-t-il insisté, évoquant aussi le périmètre de Lendeng dans la commune de Rufisque-Est sur ce registre. «Lendeng est une zone à vocation agricole où les maraîchers travaillent à faire en sorte que cette zone puisse être une zone de production agricole qui nous aide à aller vers la souveraineté alimentaire», a-t-il expliqué, émettant le souhait de voir la demande des acteurs de l’agroécologie de la classer zone non aedificandi concrétisée par un décret du chef de l’Etat.

Par Alioune Badara NDIAYE (Correspondant) – abndiaye@lequotidien.sn