Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a exhorté, vendredi, les services de l’Etat à respecter les engagements pris afin de garantir le bon déroulement de l’édition 2025 du Daaka de Médina Gounass, une retraite spirituelle de dix jours, prévue du 26 avril au 5 mai dans le département de Vélingara. «J’encourage les services présents à respecter les engagements qu’ils ont pris devant nous, pour assurer un déroulement optimal du Daaka», a-t-il insisté, les invitant à rester vigilants tout au long du processus de préparation, aussi bien en amont que pendant la retraite spirituelle.

Il intervenait au cours de la réunion nationale consacrée aux préparatifs de cet événement religieux annuel qui se tient depuis 1942 en pleine brousse, à une dizaine de kilomètres de la commune de Médina Gounass.

La réunion a eu lieu au siège du ministère, en présence du Gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, du vice-président de l’Assemblée générale de Médina Gounass, Thierno Mohamed Siradiou Ba, et du président du comité d’organisation, Thierno Amadou Bayel Ba, accompagné d’une forte délégation.

Des représentants des ministères sectoriels, des Forces de défense et de sécurité ont également pris part à cette rencontre visant à coordonner les actions des différents services de l’Etat en vue d’une organisation optimale de ce rassemblement religieux qui accueille chaque année des milliers de fidèles.

Le ministre a salué le travail du comité d’organisation, appelant l’ensemble des parties prenantes à maintenir une communication fluide et à assurer un suivi rigoureux des décisions prises. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de sensibiliser les usagers de la route, en particulier les conducteurs de véhicules, à faire preuve d’une vigilance accrue dans leurs déplacements pendant la période du Daaka. «C’est extrêmement important», a insisté le ministre de l’Intérieur.

Jean-Baptiste Tine a également chargé le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur de coordonner, avec les gouverneurs concernés, la mise en œuvre locale des décisions arrêtées au niveau central, et de convoquer, si nécessaire, des réunions de suivi afin de garantir la réussite de l’événement.