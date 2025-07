La très addictive drogue appelée «kush» fait des ravages dans plusieurs pays de la sous-région. Constituée de psychoactifs très addictifs, elle touche particulièrement les plus jeunes de nos enfants, du fait de son accessibilité. En Sierra Leone, berceau du kush, elle est déclarée «urgence sanitaire» par le Président Maada Bio. C’est ce fléau qui commence à installer ses tentacules dans les rues de nos villes, et qu’il urge de combattre. En laissant le kush se propager, on risque de payer cela cash.