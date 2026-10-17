La légende de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, a rendu un vibrant hommage au président du Comité d’organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj), Mamadou Diagna Ndiaye, dans le cadre des préparatifs de cet événement historique que le Sénégal aura l’honneur d’accueillir du 31 octobre au 13 novembre, à Dakar, Saly et Diamniadio.

«Tout ce que le Sénégal représente, je suis dedans. D’ailleurs, déjà je voulais rendre hommage à une personne qui est un ami, qui est le président de toute cette organisation, Monsieur Diagna Ndiaye. Quelqu’un que je connais depuis longtemps, que j’ai vu depuis huit ans diriger ce projet. Amener ce projet en Afrique est une première. Et je pense qu’il y a eu énormément de travail, bien sûr, avec son équipe. Je voudrais vraiment lui rendre hommage et l’encourager pour la fin en beauté de tout ça», a confié Youssou Ndour, invité de l’émission, «Fais ton boucan», sur Radio France Internationale (Rfi).

Actuellement à Paris pour le «Grand Bal» de Berçy avec son orchestre, le Super Etoile, le «Roi du Mbalax» se réjouit de voir le Sénégal recevoir le monde.

«Effectivement, le Sénégal reçoit pour l’Afrique les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pour la première fois. Qui dit la jeunesse dit l’Afrique. L’Afrique a 70% de jeunes de moins de 25 ans. Et nous sommes prêts. Quand le Sénégal a besoin, tout le monde le sait, Youssou Ndour est là. Mais ce sont d’abord les jeunes, ensuite on les accompagne.»

Reste à savoir si la star planétaire sera présente le jour de la cérémonie d’ouverture, prévue le 31 octobre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

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