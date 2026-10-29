A quelques encablures du coup d’envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026, Mouhamadou Makhtar Cissé a inspecté l’ensemble des Pc de sécurité. Fort d’un dispositif interconnecté et rodé, le ministre de l’Intérieur exprime sa pleine satisfaction quant aux mesures prises pour sécuriser l’événement.

Par Justin GOMIS – A quelques encablures de l’ouverture des Joj 2026 à Dakar, premier événement olympique organisé en Afrique, la réussite de l’organisation sécuritaire reste au cœur des priorités. Pour s’assurer de l’opérationnalité des équipes, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué hier une tournée d’inspection générale. Il s’est rendu aux états-majors de la Gendarmerie, de la Bnsp et des Forces armées, ainsi qu’à la Piscine Olympique et au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

A l’issue de cette visite, le ministre a exprimé une grande satisfaction face au dispositif déployé et testé depuis plusieurs mois. «Il y a une parfaite organisation des forces. Bien que le risque zéro n’existe pas, j’ai noté une très grande capacité d’anticipation. Tous les scénarios sont pris en compte pour garantir une sécurité optimale», a déclaré M. Cissé. Ce plan vise à protéger les délégations de leur arrivée à leur départ, aussi bien au Village Olympique que sur les sites de compétition à Dakar, Diamniadio et Saly.

Une interconnexion efficace des forces

Cette efficacité repose sur la synergie entre les différents corps de sécurité. «Dans tous les Pc visités, j’ai pu observer l’interconnexion avec la position centrale qui coordonne les opérations. J’ai une entière confiance en nos forces pour protéger nos hôtes tout en veillant sur la sécurité des Sénégalais», a affirmé le ministre.

Certains manquements signalés par la Gendarmerie au Stade Abdoulaye Wade -relatifs à la sonorisation, à l’accréditation et aux véhicules-scanners- ont été rapidement levés. Le Cojoj a livré 400 micros, promis les badges d’ici le 29 octobre et pourvu les véhicules-scanners nécessaires.

Gestion de la circulation et des flux

Le défi principal reste la gestion des flux d’usagers et de véhicules. «Nous allons recevoir énormément de monde et d’officiels. Cela va imposer des contraintes aux citoyens, mais l’autoroute et la circulation ne seront pas fermées», a rassuré M. Cissé. Un couloir réservé a été aménagé pour permettre le déplacement fluide des athlètes et des autorités. Le ministre appelle ainsi les Sénégalais à la compréhension et au civisme face à ces aménagements temporaires, afin d’offrir un accueil exemplaire aux hôtes du pays.

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