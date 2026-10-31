A la veille du coup d’envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) au Sénégal, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a volé au secours du dispositif d’urgence en remettant deux véhicules de type C au ministère de la Santé. Un appui stratégique estimé à 155 000 dollars (plus de 90 millions de F Cfa).

Par Amadou MBODJI – Le compte à rebours est lancé. A la veille du démarrage des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj), prévu ce samedi au Sénégal, le dispositif sanitaire national se renforce considérablement.

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a officiellement remis deux ambulances de type C au ministère de la Santé et de l’hygiène publique. D’un coût global estimé à 155 000 dollars, ces véhicules hautement médicalisés visent à optimiser la prise en charge des urgences et à garantir la continuité des soins tout au long de cet événement sportif international.

La cérémonie de réception s’est déroulée au Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), basé à l’hôpital Fann. Elle a enregistré la présence du professeur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’hygiène publique, ainsi que du Dr Mohamed Yakub Janabi, Directeur régional de l’Oms pour l’Afrique. «Maintenant, nous allons vers un événement extrêmement important. Le Sénégal est engagé dans l’organisation de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers dont l’Oms, qui a appuyé le Sénégal sur le volet sanitaire», s’est félicité le ministre de la Santé et de l’hygiène publique.

Des unités de réanimation mobiles de dernière génération

Conçues pour répondre aux exigences des situations critiques, ces deux ambulances de type C constituent de véritables unités mobiles de soins intensifs. Elles sont taillées pour permettre aux équipes médicales d’amorcer les gestes de réanimation dès les lieux de l’incident et de maintenir les soins en continu lors du transfert des patients graves vers les structures hospitalières d’accueil.

Le Dr Mohamed Yakub Janabi a rappelé que cette dotation répond directement à une requête formulée par le ministère de la Santé pour parfaire le dispositif sécuritaire des Joj. Sur un ton détendu, le Directeur régional de l’Oms -grand admirateur de Sadio Mané n’a d’ailleurs pas manqué d’ironiser en marge de la cérémonie, en conseillant sur le ton de l’humour de ne surtout pas détourner ces ambulances pour aller voir la star du football, mais de les réserver exclusivement aux urgences de la compétition. Au-delà de l’anecdote, l’institution sanitaire internationale rappelle que la véritable plus-value de ces équipements réside dans leur capacité à rapprocher les soins de pointe des patients et à sécuriser la chaîne d’évacuation sanitaire.

ambodji@lequotidien.sn