Avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj), prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, le président du mouvement Citoyenneté-action-responsabilité (Car), Pape Sidy Tall, exhorte la classe politique et les citoyens à taire leurs divergences. Saluant la mobilisation exceptionnelle des Forces de défense et la portée historique de l’événement pour l’Afrique, il appelle à un sursaut de civisme et d’hospitalité pour faire rayonner la Téranga sénégalaise.

L’heure est à la mobilisation générale. Après l’ouverture officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026 -une première historique sur le continent africain-, le président du mouvement Citoyenneté-action-responsabilité (Car), Pape Sidy Tall, a lancé un vibrant appel à l’endroit de ses partisans et de l’ensemble du Peuple sénégalais pour sceller une «union sacrée» autour de l’organisation de ce rendez-vous mondial.

Cet événement, d’une dimension internationale inédite, voit la capitale sénégalaise accueillir plus de 2000 athlètes venus de 151 pays. Pour garantir la fluidité et le bon déroulement des épreuves du 31 octobre au 13 novembre 2026, un dispositif impressionnant de 14 600 éléments des Forces de défense et de sécurité (Fds) ainsi que de secouristes sera déployé sur le terrain.

Face à cet enjeu logistique et sécuritaire majeur, le leader du mouvement Car invite instamment à «dépasser les clivages politiques et sociaux». Il en appelle directement au sens du civisme des concitoyens, insistant particulièrement sur «le respect des règles, la propreté de la ville et la préservation rigoureuse des infrastructures publiques».

«Chaque citoyen est comptable de l’image du pays»

Confiant quant aux capacités du Sénégal à relever ce défi d’organisation, Pape Sidy Tall dit garder un immense espoir pour «l’expression du génie sénégalais, qui réside avant tout dans son hospitalité naturelle». S’adressant d’un ton chaleureux et rassurant aux athlètes, aux délégations étrangères et aux spectateurs venus des quatre coins du monde, il a tenu à lancer : «Au pays de la Téranga, vous serez bien accueillis. Vous y séjournerez comme si vous étiez chez vous et vous repartirez en gardant au cœur la ferme envie de revenir.»

Pour le président de Car, l’enjeu dépasse le simple cadre du sport : «Chaque citoyen est comptable de l’image de la Nation.»

Il réitère ainsi son invitation aux voix autorisées de la société -leaders d’opinion, acteurs politiques et responsables communautaires- à s’associer à sa démarche pour porter un message d’unité nationale.

Selon lui, la réussite de ces Jeux doit être la vitrine du rayonnement du Sénégal et de toute l’Afrique. «Il faudra savoir taire nos différences le temps des Joj pour ne retenir que l’essentiel : l’intérêt supérieur de la Nation et la fierté continentale», a-t-il conclu.