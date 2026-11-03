A l’occasion de l’accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, premier événement olympique organisé sur le sol africain, Saaraba Editions publie simultanément deux ouvrages bilingues pour initier les plus jeunes aux valeurs du sport, transmettre le patrimoine local et encourager le goût de la lecture.

Alors que le Sénégal est en train d’écrire une page majeure de son histoire sportive en accueillant le tout premier événement olympique du continent africain, la maison d’édition Saaraba Editions, en collaboration avec les éditions Rafet, marque l’événement avec la parution de deux albums jeunesse originaux et bilingues (français-anglais). Intitulés «Mystère aux Joj Dakar 2026/Mystery at the Dakar 2026 Yog» et «Olympiques/Olympics» (issus de la Collection Jotali), ces livres ambitionnent de transporter les enfants au cœur de la ferveur olympique tout en valorisant la culture locale.

Une enquête haletante au cœur de la capitale

Imaginé par l’auteure Marie-Sophie Djigo (fondatrice du magazine bilingue français-wolof Rafet) et illustré par Raymond Diby, le premier ouvrage plonge les jeunes lecteurs dans une aventure trépidante. L’intrigue met en scène Samba et Sira, qui n’ont que vingt-quatre heures pour retrouver la Flamme Olympique, mystérieusement disparue à la veille de la cérémonie d’ouverture.

Porté par des thématiques fortes telles que le courage, l’amitié et la confiance en soi, ce livre-souvenir se distingue par sa structure accessible et ludique. En plus d’un texte bilingue, l’ouvrage intègre un lexique trilingue français-anglais-wolof, pensé pour ancrer l’événement dans l’identité culturelle sénégalaise et permettre aux jeunes de s’approprier ce moment historique.

De la Grèce antique aux arènes dakaroises

Le second album, «Olympiques/Olympics», adopte une approche à la fois historique et pédagogique. Accessible dès l’âge de 7 ans, il retrace la grande épopée des Jeux, depuis leur renaissance en 1896 jusqu’à leur avènement historique au Sénégal. A travers un univers visuel chaleureux et dynamique signé par l’illustratrice Salomé Seck (Moka Celess) et mis en couleur par Benjamin Tuyishime, l’album fait la part belle aux figures inspirantes du patrimoine sportif national, aux disciplines phares qui font vibrer le pays, ainsi qu’à la célèbre mascotte Ayo. Une invitation vibrante pour la jeunesse à rêver sous les anneaux olympiques.

Un rendez-vous littéraire et sportif accessible

Disponibles en librairie depuis ce mois de novembre 2026 au prix de 5000 F Cfa l’unité, ces deux nouveautés s’imposent comme des outils incontournables pour les familles, les écoles et les structures éducatives. A travers cette double publication, Saaraba Editions offre un pont idéal entre l’apprentissage des langues, la transmission culturelle et la célébration du sport comme vecteur de réussite pour la jeunesse sénégalaise et africaine.