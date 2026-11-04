De passage à Dakar pour les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en terre africaine, la patronne du Comité olympique d’Israël, Yaël Arad, félicite le Sénégal pour la réussite de la cérémonie d’ouverture et salue un événement porteur de paix, d’unité et d’opportunités.

Par Woury DIALLO – Présidente du Comité olympique israélien et cheffe de mission de sa délégation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, Yaël Arad a vivement salué l’organisation de la cérémonie d’ouverture au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lors d’une rencontre avec la presse locale à la résidence de l’ambassade d’Israël, la première médaillée olympique de l’histoire de son pays a estimé que le Sénégal honorait l’ensemble du mouvement olympique.

«Ce sont les premiers Jeux Olympiques au Sénégal et en Afrique. C’est une étape que nous apprécions tous. Un tel événement ouvre d’immenses perspectives pour le tourisme, les infrastructures, le sport et l’inspiration de la jeunesse», a confié l’ancienne judokate, médaillée d’argent aux Jo de Barcelone en 1992 et membre du Cio depuis 2023.

Sécurité, technologie et synergies

A la tête d’une délégation de 11 athlètes engagés dans 8 disciplines, Yaël Arad a exprimé sa gratitude envers le Peuple sénégalais et les autorités sénégalaises pour la qualité de l’accueil.

«Nous ressentons pleinement l’hospitalité sénégalaise. Nous nous sentons en sécurité et nos athlètes peuvent se concentrer sur leurs épreuves», a-t-elle souligné, tout en émettant le souhait de développer des collaborations technologiques avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).

Le sport comme vecteur de paix

Dans un contexte mondial complexe, la dirigeante a rappelé le rôle rassembleur du sport. «Le rôle du sport est de montrer ce que peut être un monde idéal. En réunissant des cultures différentes, les Jeux Olympiques démontrent que l’unité et la paix entre les peuples sont possibles», a-t-elle affirmé. S’adressant aux femmes, l’ancienne championne les a également encouragées à investir les instances dirigeantes sportives en misant sur l’exigence et la compétence.

Egalement présente, la chargée d’affaires de l’ambassade d’Israël au Sénégal, Yulia Rachinsky-Spivakov, a tenu à féliciter les autorités sénégalaises pour cette organisation réussie, formulant le vœu de voir le pays accueillir, à l’avenir, les Jeux Olympiques d’été.

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