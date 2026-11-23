A l’occasion de la Journée mondiale de la pêche célébrée à Kaolack, pêcheurs, mareyeurs et transformatrices ont massivement répondu à l’appel du ministère des Pêches et de l’économie maritime. Entre doléances sans filtre et volonté affichée de cohésion, les acteurs de la filière ont réaffirmé leur engagement à accompagner la ministre Amy Mara Dièye dans la transformation durable du secteur.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – La capitale du Saloum a vibré au rythme des enjeux de l’économie maritime sénégalaise. Placée sous le signe du dialogue et de la concertation, la célébration de la Journée mondiale de la pêche à Kaolack a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle des forces vives du secteur, venues de divers horizons pour échanger directement avec la ministre des Pêches et de l’économie maritime, Amy Mara Dièye.

Une mobilisation représentative de toute la chaîne de valeur

L’appel à la concertation a été largement entendu par les organisations professionnelles et les partenaires de la filière. Etaient notamment représentés autour de la table le Comité local de pêche (Clp), le Conipas, le Caps, l’Anams, le Réfépas, le Collectif général des mareyeurs du Sénégal, l’Unams, l’Unapas, le Rnqps, la Conaped ainsi que l’organisation blue ventures.

Tour à tour, les porte-parole de ces structures -parmi lesquels Ibrahima Mar, Aby Diouf, Thierno Mbengue, Diaba Diop, Djiby Ndiaye, Fatou Diagne, Maka Dièye, Pierre Mboup, Abdoulaye Ndiaye et Malick Fall- ont pris la parole. Dans un esprit de franchise, ils ont dressé un état des lieux des réalités du terrain, exposant les difficultés quotidiennes rencontrées par leurs membres et formulant des revendications précises pour améliorer leurs conditions de travail.

Un pacte de confiance et de responsabilité partagée

Si les attentes restent fortes, les différentes interventions ont également mis en lumière un climat de confiance renouvelé. Les représentants des professionnels ont unanimement salué la disponibilité et l’écoute attentive de Amy Mara Dièye, tout en manifestant leur volonté de l’accompagner dans les réformes engagées pour moderniser et assainir la filière.

Pour la ministre des Pêches et de l’économie maritime, ce cadre d’échanges direct avec l’ensemble des maillons -des captures en mer à la transformation artisanale en passant par le mareyage- constitue un levier indispensable. Cette convergence des acteurs illustre une conviction désormais partagée : bâtir une pêche sénégalaise durable, compétitive et créatrice de richesses ne peut se faire sans l’implication pleine et entière de ceux qui la font vivre au quotidien.

A Kaolack, cette édition de la Journée mondiale de la pêche aura ainsi dépassé le simple cadre protocolaire pour s’imposer comme un acte fondateur d’une dynamique collective, où l’unité et la concertation s’érigent en réponses principales aux défis de l’économie maritime nationale.