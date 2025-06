Les 35es Journées cinématographiques de Carthage rendent hommage au cinéma sénégalais. Prévues du 14 au 21 décembre 2024, les Jcc vont proposer une programmation spéciale . C’est dans ce cadre que seront diffusés Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane, Jom de Ababacar Samb Makharam, Le fleuve n’est pas une frontière de Alassane Diago, Khar Yalla de Mamadou Khouma Guèye, entre autres.

Dans la sélection officielle du festival, on retrouve également des films sénégalais. Dans la section long métrage documentaire, Dahomey de Mati Diop et Ndar Saga Walo de Ousmane William Mbaye seront en compétition. En fiction, le Sénégal sera représenté par Demba de Mamadou Dia dont la sortie nationale est prévue le 30 novembre prochain à Matam. Dans la section court métrage, c’est Less Wakhoul de Yoro Mbaye qui portera les couleurs du pays.

