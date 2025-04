Monseigneur Benjamin Ndia­ye a invité, dimanche, la jeunesse chrétienne à être plus enracinée pour transformer positivement sa société. «Puisque vous êtes investis d’une mission de témoignage, ne limitez pas vos activités à l’Eglise seulement. Soyez plus enracinés dans la société sénégalaise pour la transformer po­sitivement par des gestes et actions qui promeuvent le développement intégral», a-t-il lancé.

L’Archevêque émérite de Dakar s’exprimait dans son homélie de la célébration eucha­ristique, prononcée lors des Journées mondiales de la jeunesse (Jmj) tenues à Malika, dans la banlieue de Dakar. Les Jmj sont un événement à destination des jeunes, initiées par le défunt Pape Jean-Paul II en 1984. Ouvertes samedi dans plusieurs localités du Sénégal sur le thème : «Vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi» (Jean 15, 27), elles ont pris fin hier.

Monseigneur Ndiaye a, dans son homélie, exhorté les jeunes chrétiens à être «plus forts et plus déterminés pour un engagement social, politique, économique, culturel, intellectuel qui honore (leur) identité chrétienne et traduit (leur) enracinement dans la cité».

Selon lui, les mouvements d’action catholique sont des espaces d’apprentissage permettant à cette tranche d’âge de mieux voir, mieux juger. C’est pourquoi il a prié pour que cette «observation de la société sénégalaise (…) inspire un discernement lucide et judicieux pour agir concrètement».

Appelant les jeunes chrétiens «à vivre et à agir en témoin de l’espérance chrétienne» avec le soutien et l’accompagnement de Jésus, il les a invités à ne pas seulement faire de l’Eglise un refuge, mais «plutôt le point de départ pour la mission dans le monde».

Selon la Direction des œuvres diocésaines de Dakar, la Fondation Sainte Catherine de Sienne à Malika, dans le doyenné de Keur Massar, a accueilli environ 25 000 jeunes dans le cadre des Jmj de cette année.

Ces rassemblements ont également été une occasion pour rendre hommage à Mon­seigneur Benjamin Ndiaye, qui prend sa retraite après dix années de service pastoral à la tête de l’Archidiocèse de Dakar.

Il sera officiellement remplacé, lors d’une cérémonie, le 3 mai prochain, par Monseigneur André Guèye, précédemment Evêque de Thiès et administrateur apostolique du Diocèse de Saint-Louis.

Les prochaines Jmj de Dakar, 41es du nom, auront lieu l’année prochaine, dans le doyenné de Popenguine, à la Paroisse Saint Benoît l’Africain de Mbodiène.