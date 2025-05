C’est un moment de retrouvailles et de partage entre les responsables des écoles de formation et le Directeur général de la Senelec. La Société nationale d’électricité a organisé, hier, sa seconde édition des Journées portes ouvertes dont l’objectif est de mieux faire connaître les métiers de l’entreprise, selon le Dg de la Senelec, Pape Toby Gaye, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ce rendez-vous. Selon lui, «ces journées vont permettre également de renforcer les relations entre la Senelec et ses différents partenaires qui interviennent dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle». «C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons lors de nos Journées portes ouvertes. Notre mission est essentielle : produire, distribuer et garantir l’accès à l’électricité, une source vitale à l’activité, la croissance et le progrès social. Aujourd’hui plus que jamais, l’électricité est au cœur des grands défis de notre temps : les défis climatiques, avec l’impératif de produire de l’énergie propre et durable, les défis humains, avec la nécessité de former et de recruter les talents qui bâtiront l’énergie de demain», explique le Dg de la Senelec.

Face à l’assistance, il a demandé aux étudiants de s’inspirer de certains parcours. «Il faut penser aux métiers de l’énergie, de la maintenance au système intelligent, en passant par l’ingénierie et l’innovation. Ces journées sont aussi une occasion pour nous d’échanger avec les entreprises afin d’imaginer ensemble des collaborations, des solutions énergétiques sur mesure et des partenariats autour de la transition énergétique. Notre ambition est claire : être une entreprise responsable innovante», explique-t-il.

Il faut noter que les étudiants sont issus de l’Ecole polytechnique de Thiès, de l’Université de Thiès, de l’université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba, de l’Ucao, entre autres.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn