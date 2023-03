A l’issue de la victoire du Bayern Munich à Stuttgart, samedi (1-2), le technicien du club bavarois, Julian Nagelsmann, a confirmé que Sadio Mané était «physiquement à 100%», sans pour autant avoir décidé de sa participation pour le huitième de finale retour en C1 face au Psg.

«Sadio Mané est physiquement à 100%. J’ai déjà dit qu’il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il n’a eu que peu de séances d’entraînement, il n’en a fait que quatre. C’est vraiment peu. Je n’ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau», a confié le technicien allemand.

Après leur victoire lors de la manche aller, les hommes de Nagelsmann sont déterminés à conclure le match et à se qualifier pour le tour suivant.

«Bien sûr, c’est un match important, nous sommes en bonne position et nous voulons nous qualifier», a fait savoir Nagelsmann.