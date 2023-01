Le juge d’instruction du deuxième Cabinet a informé les avocats de Pape Alé Niang que l’information judiciaire est terminée. Le dossier leur sera transmis dans moins de trois jours et au Parquet pour ses réquisitions définitives. A la fin de ce processus, le magistrat va prendre une ordonnance de renvoi devant le juge correctionnel ou un non-lieu. Il pourra aussi lui accorder une liberté provisoire.

Par Aliou DIALLO – Que va faire le juge ? On va vers un dénouement dans le dossier Pape Alé Niang. Tout porte à le croire. Hier, son avocat, Me Ciré Clédor Ly, a informé que le juge d’instruction a donné avis aux avocats du journaliste que l’information est terminée. Mais aussi, il assure que le dossier est mis à leur disposition pour 3 jours, avant d’être transmis au procureur de la République pour ses réquisitions définitives. «A partir de là, le Parquet aura 15 jours pour ce faire. Et il reviendra au juge de prendre probablement une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, même si la défense est d’avis que les infractions retenues par le Parquet à ce stade ne sont pas avérées. Pour la suite de la procédure judiciaire, le magistrat instructeur va décider du maintien du journaliste en détention jusqu’à à sa comparution devant la juridiction de jugement, ou ordonner sa mise en liberté provisoire pour préserver la présomption d’innocence dont il bénéficie», détaille l’avocat du directeur du site d’informations Dakar­matin. Aujourd’hui, Me Ly et ses confrères espèrent que l’épilogue de cette procédure ne connaîtra plus de retard avec des «lenteurs qu’aucune complexité du dossier ne pourrait justifier». Pape Alé Niang est interné à l’hôpital Principal de Dakar depuis l’entame de sa grève de la faim, après la révocation de son contrôle judiciaire. La Coordination des associations de presse (Cap) continue d’exiger sa libéra­tion «immédiate et sans condition» et prévoit de participer à la manifestation prévue demain devant les locaux de l’hôpital Principal par le mouvement Frapp. Il est aussi prévu cette nuit, une veillée à la Maison de la presse. Mercredi, il avait écrit une lettre d’engagement à respecter un nouveau contrôle judiciaire. Mais, le Parquet s’est opposé à nouveau à sa demande de liberté provisoire.

Pape Alé Niang avait été arrêté le 6 novembre dernier, puis incarcéré, avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 14 décembre dernier. Puis, il a été arrêté le 19 décembre avant d’être remis en prison.

Le patron du site d’informations Dakarmatin avait été placé sous mandat de dépôt pour diffusion d’informations militaires non autorisées par la hiérarchie, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Sa détention avait mobilisé les organisations de la profession qui dénonçaient une tentative de museler la presse. Pape Alé Niang avait observé une grève de la faim pendant une douzaine de jours. Ce qui avait fragilisé son état de santé et provoqué son admission dans une clinique à Dakar.