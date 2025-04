Hier, le juge d’instruction du 5ème Cabinet près le Tgi hors classe de Dakar a placé sous contrôle judiciaire certaines personnalités, en acceptant leur consignation. Alors que les 6 cadres du ministère de la Santé ont subi un retour de Parquet.

Le juge d’instruction du 5ème Cabinet a passé sa journée d’hier… à passer au peigne fin les dossiers et les pièces justificatives des personnes déférées au niveau de son cabinet dans le cadre du dossier Force Covid-19. Comme on le disait hier, les prépositions de consignation se sont multipliées pour éviter des mandats de dépôt. Poursuivi dans ce dossier, Mamadou Ngom Niang, ancien Dage du ministère des Sports, a été inculpé pour détournement de deniers publics et placé sous contrôle judiciaire, après avoir consigné la somme de 150 millions F Cfa.

La styliste Alimatou Sadiya Guèye, itou. Elle a bénéficié d’une liberté provisoire assortie aussi d’un contrôle judiciaire, après avoir mis sur la table la somme de 50 millions F Cfa. Même si elle a été inculpée pour détournement de deniers publics.

Alors que Tange Tandian, inculpé pour le même délit portant sur 73 millions F et faux en écritures publiques, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation du juge d’instruction.

Par ailleurs, les rendez-vous avec le juge vont se poursuivre, ce jeudi, pour les personnes qui ont subi un retour de Parquet. Comme les 6 cadres du ministère de la Santé et Abdou Aziz Mbaye, ainsi que l’ex-Dage du ministère de la Culture. Pour certains, il y a toujours cette volonté de proposer une médiation pénale, et pour d’autres, celle de présenter des pièces justificatives manquantes afin d’éviter le mandat de dépôt.

