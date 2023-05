A la Mac de Mbour, les évasions commencent à devenir banales. Même si un fugitif a été arrêté hier après quelques heures de liberté, d’autres sont encore dans la nature depuis plusieurs mois.

Par Alioune Badara CISS – La Mac de Mbour serait-elle sans grilles ? Hier, un autre détenu s’est évadé. Selon les informations, il faisait partie des prisonniers qui étaient partis en chantier. Profitant du calme de l’endroit où il faisait sa corvée, il a pris la clé des champs. Alertés, les gardes pénitentiaires sont sortis en masse pour le traquer. Sa fuite ne sera que de courte durée car vers les coups de 13h, le fugitif sera appréhendé par les surveillants de la Mac de Mbour.

Aujourd’hui, les fuites ou tentatives de fuite deviennent fréquentes à la Mac de Mbour. Après l’évasion de Modou Diouf alias «Diockel» et de Aliou Sow, respectivement poursuivis pour viol et meurtre, qui sont introuvables depuis le 1er octobre 2022, c’était au tour de Mamadou Moustapha Diop, âgé de 22 ans, devenu tristement célèbre pour avoir tué la Franco-Sénégalaise, Anne-Marie Rosalie Ngom, dans son domicile sis au quartier «Les Aigrettes» dans la commune de Somone en janvier 2023, et de El Hadji Sarr de s’échapper de la Mac de Mbour. Malgré l’armada déployée par l’Admi­­nistration pénitentiaire, ces prisonniers sont toujours dans la nature.

D’autres dans la nature

Ces évasions spectaculaires reposent avec acuité la question de la sécurité à la Mac de Mbour. Qu’est-ce qui poussent les détenus à vouloir s’évader de cette prison ? En tout cas, selon certaines sources, les capacités d’accueil de cette prison sont largement dépassées, compliquant ainsi la tâche aux gardes pénitentiaires. La longue détention pousse certains détenus à vouloir fuir, las d’attendre un jugement. Si en octobre 2022, les détenus avaient observé une grève de la faim, ils ont remis ça il y a moins d’une semaine en refusant le pain qu’on leur sert. Ces pensionnaires de l’établissement pénitentiaire contestent également la diminution drastique et même une suspension des heures de promenade. Ils dénoncent également les sévices qu’auraient subis des occupants de la Mac de Mbour.

abciss@lequotidien.sn