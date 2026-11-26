A quelques jours de l’inauguration annoncée du bureau dakarois du cabinet d’affaires français Gide Loyrette Nouel à la Résidence de France, le Barreau sénégalais hausse le ton. Dans un communiqué publié hier, le bâtonnier Maître Aly Fall dénonce un «exercice illégal de la profession d’avocat» et saisit la justice et l’ambassade de France à Dakar.

La passe d’armes est ouverte entre le barreau sénégalais et le cabinet international Gide Loyrette Nouel (Gide). Alors que la firme française a récemment communiqué sur son site internet et les réseaux sociaux au sujet de son implantation à Dakar -se présentant comme l’un des premiers cabinets d’avocats internationaux installés dans la capitale sénégalais-, l’Ordre des avocats du Sénégal a réagi avec fermeté dans un communiqué rendu public le lundi 23 novembre 2026.

Le point de crispation porte notamment sur la cérémonie d’inauguration programmée pour le jeudi 26 novembre 2026 à la Résidence de France à Dakar. Face à cette annonce, le bâtonnier de l’Ordre, Maître Aly Fall, indique avoir officiellement saisi l’ambassadeur de France au Sénégal afin de lui signifier qu’un tel événement «violait les lois en vigueur au Sénégal» et l’inviter à ne pas s’y associer.

Rappelant qu’il constitue la «seule autorité compétente pour autoriser l’installation de cabinets d’avocats dans son ressort», l’Ordre des Avocats du Sénégal tient à informer l’opinion publique nationale et internationale qu’il n’a «jamais été associé de quelque manière que ce soit» à l’arrivée de Gide au Sénégal.

Pour l’instance ordinale, cette implantation sans autorisation est jugée «inacceptable» et constitutive d’une «défiance vis-à-vis du Barreau du Sénégal et des autres barreaux de l’espace Uemoa». Plus gravement, l’Ordre estime que ces faits relèvent de l’exercice illégal de la profession d’avocat, une infraction prévue et réprimée par la Législation sénégalaise.

Saisine des autorités judiciaires

Déterminé à faire respecter la réglementation encadrant la profession, le Barreau sénégalais est passé à l’offensive judiciaire. Le communiqué précise qu’une plainte a d’ores et déjà été déposée devant les autorités judiciaires compétentes en vue de «combattre, poursuivre et faire sanctionner ces faits» conformément aux lois de la République du Sénégal.