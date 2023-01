Après le drame, les nouvelles sont rassurantes pour les malades. Le ministère de la Santé et de l’action sociale note une évolution stable dans la prise en charge des blessés de l’accident de Kaffrine pendant le jour 2. Il informe que le personnel a été renforcé par des professionnels venant de Hogip et Kaolack et ont pris en charge le programme opératoire du deuxième jour. Même si un deuxième blessé est évacué pour libérer la place à une urgence obstétricale. Pour le reste, le Msas rassure : les médicaments sont disponibles, des dispositifs médicaux et implants ont été ajoutés pour renforcer le stock de l’hôpital, quelque 200 poches de sang été collectées.

Faisant le point de la situation dans le cadre du suivi de la prise en charge des victimes de l’accident de Sikilo, Abdou Karim Fofana signale que 10 blessés graves sont sous traitement. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place d’une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes, dirigée par le Gouverneur de la région de Kaffrine dont les activités ont débuté hier à 17h.