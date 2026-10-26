Entre la mairie de Kaolack et la Sen’Eau, les parties se battent à coups de factures impayées. Serigne Mboup réclame 6 milliards à la société de l’eau qui, elle, revendique ses 600 millions, tout en versant 26 millions de taxes à la commune. Mais pour fournir aux écoles primaires l’eau dont la Sen’Eau les prive, le maire se mue en puisatier.

A cause d’un conflit avec la mairie de Kaolack, la Sen’Eau a décidé de priver d’eau des dizaines d’écoles primaires de la commune. Et fidèle à sa réputation, l’édile de la Ville est monté au front pour engager un bras de fer. Le conflit résulte, bien entendu, de factures impayées que la société des eaux impute à la municipalité à travers les locaux de la mairie de Kaolack et ses extensions, ainsi qu’à des établissements publics tels que les écoles.

Aux dires de l’édile de Kaolack, les responsables de la Sen’Eau ont entrepris de priver d’eau des établissements scolaires, surtout des écoles primaires. Une situation jugée particulièrement scandaleuse, surtout en cette période de rentrée scolaire, couplée à la forte chaleur qui s’est abattue sur le pays.

Encore plus scandaleux, assure le maire Serigne Mboup, que des bons de coupure avaient été envoyés à la même période, à des établissements d’enseignement secondaire, et même à la cité religieuse de Médina Baye. Mais là, les bons de coupure n’ont jamais été exécutés. Comme si, selon les autorités municipales, l’entreprise de distribution d’eau préférait s’attaquer à plus faible, à savoir les tout-petits.

Cependant, la mairie étant maintenant dirigée par un homme habitué à toutes sortes de combats, ce dernier n’a pas voulu se rendre à Canossa. La mairie de Kaolack a ainsi envoyé à la Sen’Eau une mise en demeure pour payer environ 6 milliards pour des factures dues depuis 2023.

Ce montant comprend notamment les arriérés de taxes et redevances municipales dus depuis 2023, ainsi que des taxes sur «la tuyauterie souterraine». Comme il fallait s’y attendre, l’entreprise de fourniture d’eau n’a pas manqué de contester la réclamation.

Par voie d’huissier, la Sen’Eau a fait parvenir au Receveur percepteur municipal de Kaolack, un chèque d’un montant de 26 millions 240 mille francs Cfa pour «règlement de taxes et redevances municipales régulièrement établies et légalement exigibles à l’encontre de la Sen’Eau, au titre des exercices 2023 à 2026».

L’huissier a tenu à préciser dans son exploit que «ce règlement est effectué à l’exclusion de la taxe sur la tuyauterie souterraine dont la Sen’Eau conteste formellement le bien-fondé et l’exigibilité». Sur ce point donc, le bras de fer se poursuit. Mais en attendant de trouver une solution qui satisfasse les parties, la municipalité a entrepris de construire des forages dans les enceintes de certaines écoles, ainsi qu’à la mairie. Les services de Serigne Mboup assurent que des prélèvements sont faits quasi-quotidiennement sur ces forages, pour garantir la qualité de l’eau ainsi puisée, et s’assurer qu’elle réponde à toutes les normes de goût et d’hygiène requises.

Tout cela ne rend pas cette situation plus supportable. Il est absolument incompréhensible qu’en ce XXIe siècle, un conflit quelconque entre des responsables en vienne à réduire des élèves d’une grande ville du Sénégal à se rabattre sur des puits pour pouvoir s’abreuver.