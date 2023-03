Le 5 mai prochain, l’Ong Village Pilote organisera à Dakar, un gala de solidarité dans le cadre de son travail de plaidoyer et de mobilisation des fonds pour sortir les enfants de la rue dont la situation reste toujours aussi alarmante.

Par Laity NDIAYE – «La situation des enfants de la rue au Sénégal est critique, et c’est un euphémisme», assure Loïc Treguy, Directeur général de l’Ong Village Pilote. «On a souvent tendance à penser que les enfants de la rue viennent de la sous-région, mais il y a aussi beaucoup de jeunes Sénégalais. Nombre d’entre eux sont des enfants placés dans des daaras, exploités à la mendicité et violentés, qui fuguent de peur de subir une correction ultime et qui se retrouvent isolés dans la rue», a-t-il fait savoir. Selon lui, le principal problème est le manque de prise de conscience de la part de l’opinion publique sur ce phénomène. «De manière plus globale, le monde fait face à une crise financière, avec de plus en plus de difficultés pour accéder aux ressources. Cela a des conséquences sur l’économie locale au Sénégal et crée son lot de fractures sociales et de ruptures familiales. Les enfants sont parfois obligés de mendier pour satisfaire les besoins primaires de leurs familles, afin que leurs proches puissent se nourrir et s’habiller. Ils sont trop jeunes et n’ont pas les compétences pour soutenir leurs familles : ils deviennent alors adultes avant l’âge et cela est un facteur de rupture», a-t-il plaidé, sans manquer de préciser que l’Ong ne milite pas en faveur de l’interdiction des daaras, mais elle «encourage la modernisation des écoles coraniques et l’instauration de bonnes conditions d’apprentissage pour enseigner le Coran».

Pour rappel, la présence de l’Ong remonte à 1993. Aujourd’hui, elle déploie un parcours de prise en charge pour les jeunes de 3 à 25 ans jusqu’à une autonomie durable. L’année dernière, l’Ong a fait mieux en prenant complètement en charge 414 jeunes et enfants. Ainsi, le 5 mai prochain aura lieu un Gala de solidarité à la Résidence de l’ambassadeur de France dont l’objectif est de lever 100 millions de F Cfa pour la prise en charge de 400 enfants. La marraine de cet événement est Madame Aïssatou Cissé, Conseillère spéciale du président de la République, chargée de la vulnérabilité et du handicap. «C’est le moment pour nous de faire notre travail de plaidoyer et appeler les politiques à agir sur les facteurs de rupture de façon urgente, et à accompagner ces jeunes pour en faire les citoyens, les travailleurs et les pères de famille de demain», a expliqué M. Treguy. «Cela nous permettra de développer de nouvelles opportunités d’emplois pour les jeunes puisque toutes les grandes entreprises seront présentes», a-t-il dit, en ajoutant que «c’est aussi un moyen pour mobiliser les ressources matérielles, financières et techniques pour la prise en charge des enfants».

Correspondant