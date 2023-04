Après un an à la tête des conseils départementaux, il reste encore à faire. Président de l’Ads, Ahmed Youssouf Benjelloun demande davantage de moyens pour les conseils départementaux afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

Par Laity NDIAYE – Lors de la campagne électorale des Locales, ils en avaient fait : les conseils départementaux entendent tenir les promesses faites aux populations. C’est un engagement du président de l’Association des départements du Sénégal (Ads) et président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Benjelloun, qui a décliné ses priorités tout en demandant davantage de moyens pour les conseils départementaux. «Notre problème majeur au niveau des collectivités territoriales, c’est le manque de moyens, raison pour laquelle nous demandons au président de la République, champion de la décentralisation, de renforcer notamment les fonds de concours», a déclaré le député lors d’un Ndogou de presse organisé à Kaolack. «Nous voyons tout ce que vous êtes en train de faire pour la décentralisation, chaque année vous augmentez les fonds de cinq milliards de francs Cfa. Mais nous vous demandons d’en faire davantage», a-t-il ajouté en plaidant la cause des départements dénués de «ressources propres», à l’endroit du Président Sall. Qui auront du mal à mettre en place des projets de développement impactant la vie des populations.

Après une année d’exercice à la tête du Conseil départemental, M. Benjelloun avance des perspectives pour 2023 : «Sur le plan du social, nous voulons acheter des ambulances médicalisées, des échographies modules que nous mettrons à la disposition des populations. Mais nous voulons aussi réhabiliter quatre maternités dont celles de Keur Aly Bassine et Kahone, et construire quatre points de nouveau-nés.» Le député Ahmed Youssouf Benjelloun enchaîne : «Nous allons poursuivre nos bonnes œuvres auprès des malades, des pauvres, mais également continuer de soutenir les cités religieuses.»

Au niveau du secteur éducatif, le chantier est vaste pour le Conseil départemental qui, en plus des projets de construction et de rénovation des classes dans certaines localités, veut s’atteler à fournir du mobilier scolaire, à équiper en matériel informatique et reprographie.

«Dans notre programme, il y a notamment la dotation au Lycée Valdiodio Ndiaye d’une salle informatique», a-t-il dit. Il ajoute qu’une enveloppe de 20 millions F Cfa sera mise à la disposition des étudiants ressortissants de Kaolack, cette année. Quid de la relance des activités culturelles ? M. Benjelloun annonce la tenue de Saloum Culture pour renouer avec les activités culturelles caractéristiques de la région. «Pour les jeunes, il y a un Centre d’incubateur départemental pour favoriser l’employabilité», rassure le président de l’Ads.

Pour avoir plus de ressources, il a invité le gouvernement à la mise en application de la fiscalité dans les départements et l’élargissement des programmes tels que le Pacasen, le Pudc aux départements pour lutter contre la pauvreté.