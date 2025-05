Le Ballon d’or 2022 a annoncé son retrait de l’équipe nationale de France. Karim Benzema a fait part de cette décision au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue par les Bleus contre l’Argentine.

L’international français a prématurément quitté la Coupe du monde. Il était forfait de la compétition à la suite d’une blessure à la cuisse gauche. Karim Benzema avait rallié la France avant la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022