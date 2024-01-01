On se souvient de sa photo au milieu de supporters sénégalais à Doha lors de la dernière Coupe du monde de foot lors du match Sénégal-Pays Bas. A l’occasion du nouvel an, ce lundi 1er janvier 2024, Karim Wade a décidé de parler de vive voix aux Sénégalais à travers un enregistrement vidéo de quelque dizaine de minutes. « Il y a plus de 7 ans, j’ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal, que j’aime au plus profond de mon cœur. Cet exil forcé, après un procès arbitraire suivi de trois longues années de prison, m’a interdit d’aller prier sur les tombes de mes proches. Cette séparation brutale avec notre terre et nos traditions, m’a également privé de moments précieux comme la quête de sagesse auprès de mon défunt marabout Cheikh Sidy Mactar Mbacké et de notre vénéré khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ces moments douloureux resteront à jamais gravés en moi », lâche Wade fils. Pour lui, ces moments furent «une source constante de résilience et d’inspiration ». Mais, il est sans « rancœur ». « C’est dans ces moments difficiles que j’ai appris la valeur inestimable du pardon et la nécessité de ne garder aucune rancœur», souligne-t-il. Cet «exil » aurait permis au candidat du Pds de capitaliser sur le plan humain : « J’ai compris, qu’en cultivant la paix intérieure et en libérant notre esprit de ces sentiments négatifs, nous créons les conditions propices à la réconciliation et à un avenir meilleur pour tous », confie-t-il.

A un peu plus d’un mois de la Présidentielle prévue le 25 février, il tente de rassurer les militants et sympathisants du PDS qui attendent son retour toujours annoncé mais jamais confirmé. «Mon exil touche à sa fin », lance-t-il. Sans donner de date. En attendant la validation de sa candidature, il se tourne « vers l’avenir avec espoir ». « 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement ? Ou, choisirons-nous la voie de l’unité, la réconciliation, l’ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous ? », assène l’ancien ministre des Infrastructures, de l’énergie qui «s’engage à offrir aux Sénégalais notamment à la jeunesse, un avenir meilleur où ils seraient assurés de bénéficier des promesses du Sénégal et des potentialités inexploités de l’Afrique ».

https://x.com/karimwade_pr/status/1741836679957413981?s=48&t=z5CZWSuUn9p5JJhvM5AgtA