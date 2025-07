La Brigade départementale de l’hygiène de Keur Massar (banlieue de Dakar) a procédé, mardi, à la destruction de produits alimentaires impropres à la consommation, estimés à 25 tonnes, pour une valeur de plus de 40 millions de francs Cfa, saisis sur le marché local au premier semestre de cette année. «Ces produits sont estimés à 25 tonnes, pour une valeur financière de 40 450 000 francs Cfa. Ce sont des produits qui sont impropres à la consommation. Ils peuvent être nocifs et dangereux pour la consommation», a expliqué l’adjudant-chef Djibril Oumar Diao, chef de la Brigade d’hygiène de Keur Massar.

Intervenant après la destruction de ces produits impropres à la consommation, M. Diao a précisé qu’il s’agissait essentiellement de lait, de poisson et d’autres condiments, ainsi que de médicaments. «Certains de ces produits sont avariés, d’autres présentaient des délais de consommation qui ont expiré ou encore des dates de péremption falsifiées», a-t-il indiqué.

L’adjudant-chef Diao a assuré que ses services font le maximum pour retrouver les produits impropres à la consommation et les retirer du marché dans l’ensemble du territoire du département de Keur Massar.

Il a exhorté les commerçants à se conformer aux règles établies pour la vente des produits alimentaires. «Il y a des sanctions prévues par la loi contre ceux qui s’adonnent à la vente de produits impropres à la consommation», a-t-il averti.