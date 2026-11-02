La territorialisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026 se matérialise dans les quartiers de la banlieue dakaroise. A Keur Massar Nord, l’inauguration de nouvelles infrastructures sportives de proximité, dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep 2), traduit la volonté de rapprocher les équipements des populations et de faire du sport un levier de cohésion sociale.

Au cœur de cette initiative, l’Agence de développement municipal (Adm), à travers le Progep 2, contribue à la transformation des espaces publics et à la promotion du sport dans les zones périurbaines. L’investissement global mobilisé s’élève à 2 270 175 572 F Cfa pour cinq communes : Dalifort-Foirail, Médina Gounass, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Sangalkam.

Les réalisations comprennent six terrains de football en gazon synthétique, deux terrains multifonctionnels, des parcours sportifs de proximité, ainsi que des aménagements paysagers. Ces équipements visent à favoriser la pratique sportive de masse, notamment chez les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, tout en contribuant à la détection de futurs talents. Au-delà de leur vocation sportive, ces installations s’inscrivent dans une logique de développement urbain durable. Le dispositif prévoit également une implication des comités communautaires dans la gestion et l’entretien des équipements, avec la possibilité de générer des ressources complémentaires et des emplois locaux.

Bala Moussa Fofana appelle à préserver les acquis

Pour le ministre de l’Urbanis-me, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, la livraison des infrastructures ne constitue qu’une première étape. Leur véritable valeur dépendra de leur utilisation quotidienne par les jeunes, les associations et les familles. Il a ainsi insisté sur la nécessité d’une gestion partagée, impliquant les acteurs communautaires dans l’entretien et la maintenance. Les comités de gestion pourraient notamment articuler la maintenance des ouvrages de drainage des eaux pluviales avec l’exploitation des équipements sportifs, afin de dégager des ressources additionnelles. L’enjeu est désormais d’assurer la pérennité des investissements et leur intégration durable dans la vie des populations.

Adama Sarr salue une réponse aux attentes des jeunes

Le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, a salué la réalisation d’équipements répondant à une forte demande des jeunes de sa commune. Dans la perspective des Joj Dakar 2026, il a souligné l’importance de cet investissement pour développer la pratique sportive de proximité. L’édile a remercié le ministre Bala Moussa Fofana pour son engagement et son accompagnement, tout en saluant le soutien financier de la Banque mondiale et l’appui technique de l’Adm. Cette inauguration ouvre ainsi une nouvelle étape : faire vivre ces infrastructures, garantir leur entretien et permettre aux populations d’en tirer durablement profit.

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