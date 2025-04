Le village de Diboli Foulbé, situé dans le département de Bakel, à quelques kilomètres de la frontière malienne, est secoué par un drame. Un de ses fils, agent de sécurité de proximité de son état, a été tué par un berger. Le drame s’est produit en plein milieu de la brousse, alors que la victime devait conduire son présumé meurtrier au poste des Eaux et forêts de Kidira. Selon les informations, il a reçu des coups de coupe-coupe qui lui auraient tranché le cou. Les jeunes du village, désemparés, réclament justice.Par Abdoulaye Fall –

La colère grandit toujours chez les habitants du village de Diboli Foulbé, suite à la mort atroce du jeune Abdoulaye Ndianor, sauvagement tué par un berger dans la brousse. Et les jeunes de la localité réclament justice.

C’est samedi que le jeune Asp a été tué dans la brousse. Il était en mission avec des agents des Eaux et forêts de Kidira, ont rapporté des sources. Il était préposé à la conduite du délinquant forestier au poste. Il ignorait qu’il avait rendez-vous avec la mort. C’est en pleine conduite qu’il aurait été surpris par son présumé meurtrier. Le supposé assassin lui aurait asséné des coups de coupe-coupe sur la tête.

Ce qui a provoqué l’ire des populations déterminées à obtenir justice. Il est arrêté et remis aux pandores. Les populations exigent plus de sécurité et appellent à ce que justice soit faite. «Cet acte est ignoble et mérite la pendaison du criminel», ont fulminé des populations en colère.

L’Inspecteur régional des Eaux et forêts de Tamba et le sous-préfet de l’arrondissement ont fait le déplacement, ce samedi, pour présenter leurs condoléances à la famille et aux villageois. Ils promettent que justice sera faite sans faiblesse aucune. De quoi tempérer les populations qui réclament plus de sécurité dans la contrée.

Le supposé criminel est entre les mains des gendarmes, en attendant son transfèrement à Tambacounda pour son face-à-face avec le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tambacounda.

