C’est la frayeur totale chez les populations de l’Est du pays. Des bandits enturbannés sèment la terreur à Kidira. Ils ont attaqué une boutique et tiré sur un commerçant, ce dimanche. Avant de remettre ça, le lundi. Sans se soucier que les éléments du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi) étaient à leurs trousses. Ils seront vite traqués, débusqués et arrêtés.

Par Abdoulaye FALL – Depuis ce dimanche, les populations de Kidira et environs ne dormaient plus à poings fermés. Une bande de malfrats écumait la ville. Ils ont lancé une première attaque le dimanche. Ils ont ouvert le feu sur un commerçant qu’ils ont blessé. Les bandits ont voulu dévaliser sa boutique.

C’était aux environs de 22h, a indiqué notre source. La personne blessée est actuellement en soins au Centre hospitalier régional de Tambacounda. Le lendemain (lundi), la bande a lancé un nouvel assaut chez un autre commerçant. Elle réussira à emporter une grosse somme d’argent.

Heureusement qu’il n’y aura pas de blessé cette fois-ci.

Le Garsi s’est lancé à leurs trousses. Les éléments du groupement sont disséminés un peu partout dans la contrée. Et c’est pourquoi la cavale ne durera que le temps d’une rose. Les délinquants ont été appréhendés mardi, a informé une source digne de foi. Le cordon sécuritaire mis en place par les hommes en bleu permettra de cerner la zone et de mettre la main sur les malfrats. «Les bandits sont originaires de Kidira», ajoute un interlocuteur. Ils sont actuellement entre les mains des Pandores pour les besoins d’une enquête, avant de faire face au maître des poursuites.

Le président du Conseil départemental témoignera de sa satisfaction à l’endroit des agents du Garsi. Surtout pour la rapidité de leur intervention. «Je me réjouis de la rapidité des gendarmes pour mettre hors d’état de nuire les bandits, a martelé le Pcd de Bakel, Mapathé Sy. Depuis toujours, les Forces de défense et de sécurité ne ménagent aucun effort pour sécuriser les populations. Je leur tire mon chapeau.»

