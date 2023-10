Avec l’arrestation du présumé tueur de Abdou Faye, à Saré Birane, situé à moins d’un kilomètre de la frontière gambienne, dans le département de Bounkiling, la tension baisse d’un cran. Les populations de Kirène étaient certes soulagées, mais avec la libération des trois jeunes de Kirène hier, elle va à coup sûr chuter définitivement dans ce village qui est sous le feu des projecteurs depuis le 13 décembre où un berger avait tué un de ses fils à coups de machette.

Par Alioune Badara CISS – Après les tensions, l’heure de la décrispation ? Après l’arrestation du présumé tueur de Abdou Faye, abattu à coups de machette, les trois jeunes ressortissants de Kirène, qui avaient été arrêtés le 14 décembre dernier à Thiambokh Peulh, village où des individus avaient mis le feu pour venger la mort de leur frère, ont été libérés hier. Après avoir été transférés à la Section de recherches de Thiès, qui gère l’enquête, ils ont été présentés au procureur le vendredi dernier, mais ils ont fait l’objet d’un retour de Parquet. Hier, ils ont été de nouveau présentés au procureur mais à l’issue de leur face à face, ils ont été libérés.

Une libération qui va certainement influer sur le comportement des habitants de Kirène qui avaient non seulement réclamé justice, mais avaient aussi exigé la libération immédiate et sans condition des trois jeunes du village arrêtés dans le cadre de cette affaire. Elle va sans doute apaiser les villageois.

Il faut savoir que depuis le 13 décembre 2022, la tension est palpable à Kirène. A l’origine du drame, qui s’est produit mercredi aux environs de 18h, Abdou Faye, âgé de 23 ans, habitant le village de Fouk, était parti chercher des feuilles d’oseille dans leur champ situé derrière leur quartier. A sa grande surprise, selon les témoins, il a trouvé sur place des bergers qui avaient laissé leurs vaches brouter les plantes d’oseille. Il a intimé l’ordre à ces bergers de sortir du champ. Il s’en est suivi une vive altercation. Il sera atteint par un coup de sabre au niveau du cou. En dépit de la blessure, il s’est levé pour essayer de se sauver. Mais, il ne réussit pas à rejoindre son quartier qui se situe à quelques encablures de leur champ. Il va s’écrouler par terre. Il va rendre l’âme à cause d’une hémorragie.

Pour venger la mort de leur frère, Abdou Faye, tué à coups de machette mardi, des habitants du quartier Fouk, situé à Kirène, ont réduit le village d’où sont ordinaires les auteurs présumés du coup fatal, en cendre : ils ont brûlé toutes les cases, la mosquée et défoncé les portes des maisons.

Finalement, la Section de recherches de Thiès a permis d’identifier et de localiser le mis en cause au domicile de son marabout au village de Saré Birane, situé à moins d’un kilomètre de la frontière gambienne, dans le département de Bounkiling. Selon les premiers éléments de l’enquête, le bourreau de M. Abdou Faye est allé se réfugier dans le village de Saré Birane pour avoir la protection de son marabout. Ce dernier lui aurait demandé de lui donner la somme de 200 000 francs Cfa pour le blinder mystiquement, que cette affaire soit étouffée et qu’il n’aille pas en prison. Mais aujourd’hui, la réalité des faits est tout autre, car il a été appréhendé samedi 17 décembre par les éléments de la gendarmerie.

abciss@lequotidien.sn