Depuis son inauguration en 2002 par Me Abdoulaye Wade, le Centre hospitalier régional de Kolda n'a jamais fait fonctionner un service de neurochirurgie. Aujourd'hui, ce service est d'actualité, au grand bonheur des populations.

Le soulagement doit être à la hauteur de l’attente. ‎Après 23 ans, le Centre hospitalier régional (Chr) de Kolda accueille enfin un neurochirurgien. L’information a été confirmée ce mardi 22 juillet par une note officielle adressée à la Direction régionale de l’établissement sanitaire. C’est donc un véritable ouf de soulagement chez les populations du Fouladou et de la sous-région.

Depuis son inauguration en mai 2002, cet hôpital, construit sur un investissement de 6 milliards de francs Cfa, n’avait pas encore offert des services de neurochirurgie, faute de personnel spécialisé dans ce domaine. Ainsi, plus de deux décennies durant, les patients souffrant de pathologies du système nerveux étaient contraints de se faire évacuer vers Ziguinchor ou Dakar, malgré la cherté des coûts devenus par endroits inaccessibles pour les familles des victimes de ces pathologies.

Aujourd’hui, avec l’arrivée du Dr Naténing Doumbya, neurochirurgien, qui a déjà pris ses fonctions, les choses bougent positivement à l’Hôpital régional de Kolda, au grand bonheur des usagers. Ce recrutement marque un tournant majeur dans l’offre de soins dans la région.

Avec l’ouverture de ce département, le Chr de Kolda est désormais en mesure d’assurer la prise en charge de nombreuses pathologies neurologiques grâce à une expertise locale, accessible et rapide. Ce renforcement des capacités médicales intervient dans un contexte où les sollicitations des services d’imagerie cérébrale, notamment les scanners et Irm, sont en forte hausse, en raison de la recrudescence des accidents de la circulation et des Accidents vasculaires cérébraux (Avc), de plus en plus fréquents. Du côté de la direction de l’hôpital, c’est la joie qui anime le nouveau directeur. Dr Fallou Niang parle d’efforts consentis par les nouvelles autorités étatiques dans le domaine de la santé pour soulager les patients. Ce Service de neurologie vient allonger la liste des réalisations depuis l’arrivée de Dr Fallou Niang à la tête de cette structure sanitaire il y a juste un an. Le paiement des primes, l’augmentation de certains avantages, le pointage régulier des agents de l’hôpital, l’augmentation du personnel qualifié, la disponibilité d’un dicteur cardiologue, le fonctionnement régulier du scanner et aujourd’hui l’ouverture du service de neurochirurgie sont les quelques actifs relevant de la détermination et de l’engagement de la direction de l’hôpital.

