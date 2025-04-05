La Fête du 4 avril a vécu à Kolda par un défilé civil et militaire. Moment saisi par le Gouverneur pour appeler les populations à mieux collaborer avec les Forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurité.

Par Aladji BADJILANG – Une sécurité collaborative, c’est ce que demande le Gouverneur de la région de Kolda aux populations du Fouladou. Moustapha Ndiaye a lancé cet appel après le défilé du 4 avril marquant la célébration des 65 ans d’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. «Parlant de sécurité, je souligne à l’endroit des populations de Kolda que la défense d’un peuple devient aujourd’hui inéluctablement l’affaire de toute la communauté», a lancé le Gouverneur. Poursuivant son message, le chef de l’exécutif régional ajoute : «C’est à ce niveau que j’exhorte les populations à cultiver le rapprochement entre civils et militaires, et à adopter une posture de dénonciation dans le cadre de la sécurité collaborative, surtout dans cette région qui partage ses frontières avec trois pays.»

Un appel bien apprécié par les populations. De l’avis de Chérif Léhib Aïdara, les civils doivent toujours collaborer avec les Forces de défense et de sécurité pour mieux chasser le mal hors de nos frontières. D’ailleurs, ce message du Gouverneur remet sur la table la question de la dénonciation perçue comme une trahison. «Le culte de la dénonciation n’étant pas encore ancré dans nos mœurs, il faut encore du travail dans la sensibilisation pour convaincre les uns et les autres à adopter cette dénonciation dans le sens de se protéger et protéger les autres contre tout malfaiteur», dit-il.

Auparavant, le Gouverneur a magnifié le thème de ce 65ème anniversaire : «Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées.» Selon Moustapha Ndiaye, le chef de l’Etat, chef suprême des Armées, a voulu, à travers ce thème, «traduire sa réelle volonté de moderniser les Forces armées sénégalaises et de les renforcer dans ce contexte de nouveaux défis sécuritaires». Sur les lieux du défilé de ce 4 avril 2025, le chef de l’exécutif régional a présenté ses chaleureuses félicitations au Commandant de la Zone militaire numéro 6. Le Colonel Théodore Adrien Sarr, visiblement satisfait de la prestation des troupes, se levait du haut de la tribune officielle pour applaudir. Le défilé à pied et motorisé s’est bien déroulé, avec des civils, militaires et paramilitaires ovationnés par le public venu nombreux pour la circonstance. Après le défilé, cap sur le Commandement militaire numéro 6 pour une cérémonie de remise de distinctions pour les meilleures prestations.

