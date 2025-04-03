Ils étaient 17 enfants talibés à participer à un concours de récital du Coran dans la commune de Kolda. Une initiative de la mairie qui en est à sa deuxième édition. Dans ce concours qui a regroupé tous ces enfants, garçons et filles, la mémorisation du Coran était magnifiée et manifestée par ces talibés soumis à une épreuve de récital de certains sourates ou segments du livre saint de l’islam. Face à un public composé de religieux, personnalités administratives et de femmes accompagnatrices de daaras, ces différents candidats ont rivalisé d’ardeur devant un jury constitué de personnes rompues à la tâche dans l’enseignement du Coran.

Sur ces 17 candidats, seuls trois sont retenus comme principaux lauréats : 2 garçons, respectivement 1er et 3e, et une fille, moins âgée, qui est arrivée 2e. Ces trois lauréats, qui ont reçu différentes distinctions dont des cadeaux en fournitures et en argent, ont été largement ovationnés par le public venu nombreux dans la cour de la Grande mosquée de Kolda pour la circonstance. Cet important événement religieux, qui avait pour parrain M. Diadia Dia, actuel Gouverneur de la région de Sédhiou, vise à encourager l’enseignement du Coran et accompagner les daaras et les maîtres coraniques dans cette noble mission. C’est pourquoi Mame Boye Diao, maire de la commune de Kolda, parle d’événement à pérenniser. Et dans la foulée, Fabouly Gaye, 2e adjoint au maire, assure que les 14 candidats sur les 17 ont reçu des récompenses en guise d’encouragement.

Il faut noter que ces enfants talibés sont issus de différents daaras de la commune de Kolda. Par la voix de l’Imam ratib de la Grande mosquée de Kolda, les religieux, les autorités et autres populations ont vivement salué cette initiative qui, selon eux, participe au rayonnement de l’enseignement coranique.

Aladji BADJILANG – eh.coly@lequotidien.sn