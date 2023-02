La campagne de collecte des arachides par la Sonacos n’est pas un succès à Kolda. Un échec qui engendre plusieurs conséquences, parmi lesquelles la rupture de contrat des travailleurs saisonniers au Centre de récupération intermédiaire de la ville.

Par Aladji BADJILANG – Dans le cadre de la campagne arachidière, la machine de la Sonacos ne roule pas à plein régime. Et les conséquences sont terribles : 37 travailleurs saisonniers employés par le Centre de récupération intermédiaire de Kolda ont été démobilisés. Ils viennent de recevoir la notification de leur fin de contrat de travail de la Sonacos à cause de la mauvaise campagne arachidière. Les huiliers n’ont pas reçu les résultats escomptés. «Nous sommes au nombre de 37 saisonniers dont on a rompu les contrats, précise Boubacar Baldé. Une autre cohorte va suivre à la date du 15 février prochain.»

Il a fait cette déclaration à l’occasion de la visite au centre par le Directeur général de la Sonacos ce vendredi. Modou Diagne Fada a confirmé cette mesure de démobilisation progressive de la main d’œuvre locale. «Elle est recrutée en fonction de l’activité», dit-il. «La faiblesse des quantités collectées pour cette campagne ne nécessite pas que ce personnel saisonnier soit retenu en grand nombre pour faire un travail que quelques personnes seulement peuvent exécuter en un temps record», dit-il.

A signaler que pour la campagne arachidière de cette année, «seules 16 000 tonnes d’arachide sont collectées à ce jour sur toute l’étendue du territoire. C’est très peu par rapport à nos attentes», a regretté Modou Diagne Fada. Dans la foulée, le Dg de la Sonacos a relevé que les travaux de mise en place de l’unité de transformation des graines n’avancent pas à cause du non-respect des délais par l’entreprise en charge des travaux. «C’est pourquoi la Sonacos est obligée de rompre les contrats et d’entamer une nouvelle procédure pour choisir d’autres entreprises, avec l’espoir de pouvoir démarrer la transformation à Kolda à partir de l’année prochaine», s’engage Modou Diagne Fada.

