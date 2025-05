Une découverte inédite s’est déroulée dans la commune de Dioulacolon, précisément au village de Fasse Diahé. Une tombe suspecte fait polémique après la disparition d’une collégienne depuis près d’un an aujourd’hui. Par Aladji BADJILAN –

Fasse Diahé, ce village de la commune de Dioulacolon, est dans la tristesse et la stupéfaction totale. Et pour cause, une tombe a été découverte dans un bâtiment à une chambre longtemps occupé par un jeune pour ses besoins privés. Ce garçon, conducteur de Jakarta, a été arrêté par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête sur la tombe découverte dans cette chambre. Ce qui est effrayant dans cette affaire, c’est qu’il y a un peu moins d’un an, la petite amie du Jakar­taman a disparu mystérieusement. Cette fille, du village voisin de Faraba, était élève au Cem de Saré Moussa, dans la commune de Kolda. Les témoins racontent que ces deux jeunes formaient un couple inséparable jusqu’au jour où la fille a disparu. Sur le coup, parents, amis et proches ont eu des soupçons sur le garçon qu’ils accusent de garder leur fille dans un lieu secret. De fil en aiguille, la gendarmerie, saisie pour cette affaire, a arrêté ce garçon avant de le libérer. C’est hier que le mis en cause a été arrêté une nouvelle fois dans cette affaire, après que les populations de Fasse Diahé aient découvert cette tombe dans la chambre où le couple se voyait quotidiennement pour vivre son amour. L’initiative des autorités est de creuser et détruire la tombe pour savoir exactement ce qui s’y trouve. Un travail fait par les Forces de sécurité qui affirment n’avoir rien trouvé dans celle-ci. Une déclaration que les populations ont du mal à digérer. Pourquoi les gendarmes ont interdit aux civils de s’approcher du bâtiment lors de cette opération ? Si réellement il n’y a rien dans cette tombe, pourquoi les gendarmes sont repartis avec le suspect après avoir fermé le lieu avec des briques ? Autant de questions que se posent les populations. Dans tous les cas, la jeune collégienne disparue il y a près d’un an n’a pas encore été retrouvée par ses parents.

A Fasse Diahé comme à Faraba, village natal de la disparue, les populations, dans la désolation, réclament justice dans cette affaire qui est loin d’être close. Qu’adviendra-t-il de ce Jakartaman arrêté com­me premier suspect de la disparition mystérieuse de la collégienne ? Mystère et boule de gomme. Mais, les populations ne veulent pas une tentative d’étouffement de cette affaire qui ne fait que des malheureux.

